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২২ অক্টোবরও ছুটি ঘোষণা, দুর্গাপূজায় টানা ৫ দিনের ছুটি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ২৮
২২ অক্টোবরও ছুটি ঘোষণা, দুর্গাপূজায় টানা ৫ দিনের ছুটি
ফাইল ছবি

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সরকারি চাকরিজীবীরা টানা পাঁচ দিনের ছুটি পাচ্ছেন। ২২ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) সাধারণ ছুটি ঘোষণা করায় ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত এ ছুটি কার্যকর হবে।

আজ মঙ্গলবার বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়।

সরকারি ছুটির তালিকা অনুযায়ী, ২০ অক্টোবর (মঙ্গলবার) দুর্গাপূজার নবমী উপলক্ষে নির্বাহী আদেশে ছুটি রয়েছে। পরদিন ২১ অক্টোবর (বুধবার) বিজয়া দশমী উপলক্ষে রয়েছে সাধারণ ছুটি।

ছুটি ঘোষণা হতে পারে ২২ অক্টোবরও, দুর্গাপূজায় মিলতে পারে ৫ দিনের ছুটিছুটি ঘোষণা হতে পারে ২২ অক্টোবরও, দুর্গাপূজায় মিলতে পারে ৫ দিনের ছুটি

আগে ২২ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) অফিস-আদালত খোলা থাকার কথা ছিল। তবে আজ মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্বাহী আদেশে ওই দিনও সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ২০, ২১ ও ২২ অক্টোবরের ছুটির সঙ্গে ২৩ ও ২৪ অক্টোবরের (শুক্র ও শনিবার) সাপ্তাহিক ছুটি যুক্ত হচ্ছে।

এতে ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত টানা পাঁচ দিন ছুটি ভোগ করবেন সরকারি চাকরিজীবীরা।

বিষয়:

ছুটিদুর্গাপূজাতারেক রহমানপ্রধানমন্ত্রী
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