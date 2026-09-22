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চাঁদপুর

মতলব দক্ষিণে অটোরিকশা উল্টে চালক নিহত

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ২৫
মতলব দক্ষিণে অটোরিকশা উল্টে চালক নিহত
নিহত অটোরিকশাচালক ছিদ্দিক মিয়াজী (৪৮)। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার নওগাঁও সেতু এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশা উল্টে ছিদ্দিক মিয়াজী (৪৮) নামে এক চালক নিহত হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত ছিদ্দিক মিয়াজী উপজেলার মধ্য নওগাঁও গ্রামের আব্বাস মিয়াজীর ছেলে।

পরিবারের সদস্য ও পুলিশ জানায়, বেলা ১টার দিকে নিজের অটোরিকশা চালিয়ে ছিদ্দিক মিয়াজী বাড়ির পাশের নওগাঁও আড়ংবাজার থেকে উপজেলার নওগাঁও এলাকার হাজী মার্কেটের দিকে যাচ্ছিলেন। অটোরিকশাটিতে কোনো যাত্রী ছিল না।

নওগাঁও সেতু এলাকায় পৌঁছালে হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অটোরিকশাটি উল্টে সড়কের পাশের জলাবদ্ধ জমিতে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন ছিদ্দিক মিয়াজী।

খবর পেয়ে স্বজন ও স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে মতলব দক্ষিণ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগে নেন। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহত চালকের বড় ভাই মো. হায়দার মিয়াজী বলেন, ‘ভাই আগে থেকেই কিছুটা অসুস্থ ছিল। তার আয়েই সংসারের খরচ চলত। ভাইডা মইরা গেল, এখন তার তিন ছেলেমেয়ে ও বউয়ের অবস্থা কী হবে।’

মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাফিজুর রহমান মানিক অটোরিকশাচালক ছিদ্দিক মিয়াজীর মৃত্যুর সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, ‘এই ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ শেষে পরিবারের কাছে মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।’

বিষয়:

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