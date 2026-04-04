Ajker Patrika
চাঁদপুর

বাবার চোখের চিকিৎসা করাতে যাওয়ার পথে প্রাণ হারালেন রাকিব

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৫ এপ্রিল ২০২৬, ১০: ৩৮
নিহত রাকিব হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে সিএনজিচালিত অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খেজুরগাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে রাকিব হোসেন (২১) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন তাঁর বাবা আবুল হাসেম (৬০)। নিহত রাকিব ঢাকায় বাবার চোখের চিকিৎসা করাতে যাচ্ছিলেন বলে জানিয়েছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। শনিবার (৪ এপ্রিল) সকালে চাঁদপুর-লক্ষ্মীপুর আঞ্চলিক মহাসড়কের ফরিদগঞ্জ উপজেলাধীন ধানুয়া বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে ফরিদগঞ্জ থানা-পুলিশ জানায়, দ্রুতগামী সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি খেজুরগাছের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা লাগে। এতে অটোরিকশাটি দুমড়েমুচড়ে যায় এবং আরোহী দুজনই গুরুতর আহত হয়ে অচেতন হয়ে পড়েন। তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে জেলা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাকিবকে মৃত ঘোষণা করেন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁর বাবা আবুল হাসেম চিকিৎসাধীন। হতাহতরা পার্শ্ববর্তী রামগঞ্জ উপজেলার নারায়ণপুর গ্রামের মিয়াজী বাড়ির বাসিন্দা।

বিষয়টি নিশ্চিত করে ফরিদগঞ্জ থানার পুলিশ পরিদর্শক এমদাদুল হক বলেন, রাকিব হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং ঘটনাস্থল থেকে দুর্ঘটনার শিকার অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে। অটোরিকশাচালক পালিয়ে থাকায় তাঁকে আটক করা সম্ভব হয়নি। পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

