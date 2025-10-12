চাঁদপুরে কালভার্ট নির্মাণ না করেই অর্ধকোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে একটি কালভার্ট নির্মাণ না করেই অর্ধকোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরও যোগসাজশ থাকার অভিযোগ রয়েছে। জেলা প্রশাসন বলছে, অর্থ লোপাটের বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জানা গেছে, শাহরাস্তি উপজেলায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপজেলার সূচিপাড়া দক্ষিণ ইউনিয়নের রাগৈ গ্রামে তপাদার বাড়ি খালপাড়া এলাকায় ১২ মিটার দৈর্ঘ্যের কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প নেওয়া হয়। এর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় ১ কোটি ৮ লাখ ৭৪ হাজার ১৭১ টাকা। এটি নির্মাণকাজের দায়িত্ব পান ঠিকাদার তাজুল ইসলাম সুমন। তবে খালে পানি থাকার অজুহাতে তখন কাজ শুরু করেননি তিনি। কোনো কাজ না করেই ২০২৫ সালের মে মাসে বরাদ্দ করা অর্থের অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ লাখ টাকা তুলে নেন তিনি। অর্থ লোপাটের এ তথ্য জানা গেছে উপজেলার উন্নয়নকাজের অগ্রগতির চিঠি থেকে। চলতি বছরের ২৯ মের ওই চিঠিতে তৎকালীন শাহরাস্তি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিগার সুলতানা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. সবুজের স্বাক্ষর ও সিল রয়েছে। এই দুই কর্মকর্তা বদলি হয়ে এখন অন্য জেলায় কর্মরত।
সরেজমিনে রাগৈ কালভার্ট নির্মাণ এলাকায় গিয়ে কথা হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। ওই এলাকার বাসিন্দা আবু সাঈদ বলেন, ঠিকাদার কাজ করেননি। কাজ না করে টাকা উত্তোলনের বিষয়টি জানাজানি হলে কিছু পাথর রেখে গেছেন ঠিকাদার। আরও এক বাসিন্দা মজিবুর রহমান বলেন, ‘গত বছর কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরুর আগেই ঠিকাদার চলে গেছেন। জানতে পেরেছি, তিনি টাকা উত্তোলন করে নিয়ে গেছেন।’ মজিবুর রহমান আরও বলেন, এখানে কালভার্ট নির্মাণ খুবই জরুরি। এটি নির্মাণ হলে কৃষকসহ হাজার হাজার মানুষের উপকার হবে। খালের দক্ষিণ পাড়ের বাসিন্দা সালেহা বেগম ও মরিয়মেন্নেছা বলেন, ‘কালভার্ট নির্মাণ করা খুবই জরুরি। উপজেলা সদরসহ নানা জায়গায় যেতে আমাদের অনেক দূর ঘুরে চলাচল করতে হয়। কালভার্ট নির্মাণ হলে যাতায়াত সহজ হবে।’
অভিযুক্ত ঠিকাদার তাজুল ইসলাম সুমন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ওই সময় পানির কারণে কাজ শুরু করতে পারিনি।’ কিন্তু কাজ না করে কীভাবে ৫০ লাখ টাকা তুলে নিলেন—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আপনি পিআইওর সঙ্গে কথা বলেন।’
শাহরাস্তি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজিয়া হোসেন বলেন, ‘রাগৈ গ্রামে কালভার্টের কাজ না করেই অর্থ লোপাট হয়েছে—এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ওই স্থানটি জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে কালভার্ট নির্মাণের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাসহ আমরা চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।’
কাজ না করেই প্রকল্পের বিল উত্তোলন হয়েছে—তদন্তে প্রমাণিত হলে অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন। তিনি বলেন, যেসব কালভার্ট এখনো নির্মাণ হয়নি, সেসব কাজ বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
চাঁদপুরের শাহরাস্তিতে একটি কালভার্ট নির্মাণ না করেই অর্ধকোটি টাকা লোপাটের অভিযোগ উঠেছে ঠিকাদারের বিরুদ্ধে। এর সঙ্গে উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাদেরও যোগসাজশ থাকার অভিযোগ রয়েছে। জেলা প্রশাসন বলছে, অর্থ লোপাটের বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জানা গেছে, শাহরাস্তি উপজেলায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে উপজেলার সূচিপাড়া দক্ষিণ ইউনিয়নের রাগৈ গ্রামে তপাদার বাড়ি খালপাড়া এলাকায় ১২ মিটার দৈর্ঘ্যের কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প নেওয়া হয়। এর জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয় ১ কোটি ৮ লাখ ৭৪ হাজার ১৭১ টাকা। এটি নির্মাণকাজের দায়িত্ব পান ঠিকাদার তাজুল ইসলাম সুমন। তবে খালে পানি থাকার অজুহাতে তখন কাজ শুরু করেননি তিনি। কোনো কাজ না করেই ২০২৫ সালের মে মাসে বরাদ্দ করা অর্থের অর্ধেক অর্থাৎ ৫০ লাখ টাকা তুলে নেন তিনি। অর্থ লোপাটের এ তথ্য জানা গেছে উপজেলার উন্নয়নকাজের অগ্রগতির চিঠি থেকে। চলতি বছরের ২৯ মের ওই চিঠিতে তৎকালীন শাহরাস্তি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নিগার সুলতানা ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মো. সবুজের স্বাক্ষর ও সিল রয়েছে। এই দুই কর্মকর্তা বদলি হয়ে এখন অন্য জেলায় কর্মরত।
সরেজমিনে রাগৈ কালভার্ট নির্মাণ এলাকায় গিয়ে কথা হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। ওই এলাকার বাসিন্দা আবু সাঈদ বলেন, ঠিকাদার কাজ করেননি। কাজ না করে টাকা উত্তোলনের বিষয়টি জানাজানি হলে কিছু পাথর রেখে গেছেন ঠিকাদার। আরও এক বাসিন্দা মজিবুর রহমান বলেন, ‘গত বছর কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরুর আগেই ঠিকাদার চলে গেছেন। জানতে পেরেছি, তিনি টাকা উত্তোলন করে নিয়ে গেছেন।’ মজিবুর রহমান আরও বলেন, এখানে কালভার্ট নির্মাণ খুবই জরুরি। এটি নির্মাণ হলে কৃষকসহ হাজার হাজার মানুষের উপকার হবে। খালের দক্ষিণ পাড়ের বাসিন্দা সালেহা বেগম ও মরিয়মেন্নেছা বলেন, ‘কালভার্ট নির্মাণ করা খুবই জরুরি। উপজেলা সদরসহ নানা জায়গায় যেতে আমাদের অনেক দূর ঘুরে চলাচল করতে হয়। কালভার্ট নির্মাণ হলে যাতায়াত সহজ হবে।’
অভিযুক্ত ঠিকাদার তাজুল ইসলাম সুমন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ওই সময় পানির কারণে কাজ শুরু করতে পারিনি।’ কিন্তু কাজ না করে কীভাবে ৫০ লাখ টাকা তুলে নিলেন—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ‘এ বিষয়ে আপনি পিআইওর সঙ্গে কথা বলেন।’
শাহরাস্তি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজিয়া হোসেন বলেন, ‘রাগৈ গ্রামে কালভার্টের কাজ না করেই অর্থ লোপাট হয়েছে—এমন অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে এবং ওই স্থানটি জনগুরুত্বপূর্ণ হওয়ার কারণে কালভার্ট নির্মাণের জন্য উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাসহ আমরা চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।’
কাজ না করেই প্রকল্পের বিল উত্তোলন হয়েছে—তদন্তে প্রমাণিত হলে অবশ্যই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক (ডিসি) মোহাম্মদ মোহসীন উদ্দিন। তিনি বলেন, যেসব কালভার্ট এখনো নির্মাণ হয়নি, সেসব কাজ বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় ট্রেনে কাটা পড়ে রিয়াজুল মোল্যা (৩২) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) বিকেলে উপজেলার কালনা-কামঠানা এলাকায় রূপসী বাংলা ট্রেনে কাটা পড়েন তিনি।১০ মিনিট আগে
বগুড়ার শেরপুর উপজেলার করতোয়া নদী থেকে হৃদয় প্রামাণিক (১৩) নামের এক কিশোরের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের রহমান নগর এলাকার ব্রিজের পূর্ব পাশ থেকে তার লাশ ভেসে ওঠে। পরে তা উদ্ধার করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল।১৭ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরার স্টাফ কোয়ার্টার-হাজিনগর ব্রিজে অবৈধ দোকান উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করেছে ডেমরা থানা-পুলিশ। আজ রোববার (১২ অক্টোবর) সন্ধ্যায় এই অভিযান পরিচালিত হয়।১৯ মিনিট আগে
মুন্সিগঞ্জে লক্ষ্মী মিষ্টান্ন ভান্ডারকে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি তৈরির দায়ে রোববার (১২ অক্টোবর) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত সদর উপজেলার কাচারি এলাকায় অভিযান চালানোর সময় এই জরিমানা করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা...২৩ মিনিট আগে