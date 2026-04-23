ইটভাটা থেকে বিসিএস চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার, পাশে পাওয়া গেছে চিরকুট

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ইটভাটা থেকে গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী রাজিব (৩৮) নামের এক বিসিএস চিকিৎসকের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। তিনি কীটনাশক সেবন করে আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তাঁর মৃত্যুর জন্য কয়েকজনকে দায়ী করে লেখা একটি চিরকুট উদ্ধার করেছে পুলিশ।
আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) ভোরে উপজেলার আমুয়াকান্দা-চর পাথালিয়া এলাকায় গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী রাজিবের পরিবারের একটি ইটভাটা থেকে তাঁর লাশ উদ্ধার করা হয়। তাঁর বাড়ি কালিপুর এলাকার চৌধুরী বাড়িতে।
রাজিবের স্ত্রী নওরীন বারী জানান, রাজিব বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের ৩৯তম ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ঢাকার জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে (নিপসম) কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগী দেখতেন। এ ছাড়া নিজের ইটভাটার ব্যবসা ছিল।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ব্যবসায়িক আর্থিক ক্ষতির কারণে রাজিব দীর্ঘদিন ধরে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন এবং হতাশায় ভুগছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি একটি চিরকুট লিখে রেখে গেছেন, যেখানে নিজের মৃত্যুর জন্য কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেছেন। তবে এতে পরিবারের কাউকে দায়ী করেননি।
রাজিবের স্ত্রী নওরীন বারী বলেন, ‘আমাদের দুটি অবুঝ সন্তান রয়েছে। হঠাৎ এমন ঘটনায় আমরা দিশেহারা হয়ে পড়েছি।’
মতলব উত্তর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক মুফরাত বিন ফারুক বলেন, সকালে রোগীকে জরুরি বিভাগে আনা হলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। এ সময় তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। হাসপাতালে আনার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
মতলব উত্তর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) সুমন চন্দ্র দাস বলেন, ভোরের দিকে জাতীয় জরুরি সেবার ৯৯৯ নম্বরে কল করে সহায়তা চাওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে রাজিবের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুল হাসান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের জন্য রাজিবের লাশ চাঁদপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। তাঁর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
