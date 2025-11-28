Ajker Patrika

হাজীগঞ্জ বলাখাল বাজারে আগুনে পুড়েছে ৫ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত দোকান। ছবি: আজকের পত্রিকা
চাঁদপুরের হাজীগঞ্জ উপজেলার বলাখাল বাজারে অগ্নিকাণ্ডে দুটি কাপড়ের দোকানসহ পাঁচটি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ভস্মীভূত হয়েছে। তবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দিনগত মধ্যরাতে এ ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস সূত্রে জানা যায়, রাত পৌনে ১টার দিকে হাজীগঞ্জ পৌরসভাধীন বলাখাল বাজারে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এতে পাঁচটি দোকান পুড়ে যায়। পাশাপাশি আরও কয়েকটি দোকান আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এ সময় স্থানীয়দের সহযোগিতায় পাঁচটি দোকান থেকে প্রায় ৪০ লাখ টাকার মালামাল অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়।

পুড়ে যাওয়া দোকানগুলো হলো—মিঠু মজুমদারের ফার্মেসি, কার্তিক সাহার কাপড়ের দোকান, লিটন সাহার কাপড়ের দোকান, মোজাম্মেল মিয়ার হার্ডওয়্যারের দোকান ও আহসান সিকদারের মুদিদোকান।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত লিটন সাহা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, ‘আমার সব শেষ। দোকানে ১৫ থেকে ২০ লাখ টাকার কাপড় ছিল। আগুনে আমার সব শেষ করে দিল।’

আরেক কাপড় ব্যবসায়ী কার্তিক সাহা জানান, তাঁর দোকানেও ১০ থেকে ১২ লাখ টাকার মালামাল ছিল। তবে কিছু মালপত্র সরাতে পেরেছেন তিনি।

হাজীগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. বাহারউদ্দিন বলেন, ‘শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত। পাঁচটি দোকান ভস্মীভূত হয়েছে। তদন্ত করলে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যাবে।

