Ajker Patrika
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চাঁদপুর

মিষ্টিতে পোকা ও অতিরিক্ত সেবামূল্য: চাঁদপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

চাঁদপুর প্রতিনিধি
মিষ্টিতে পোকা ও অতিরিক্ত সেবামূল্য: চাঁদপুরে দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা
মিষ্টিতে পোকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার রাখার অপরাধে জেনিথ সুইটসকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুর শহরের হাজী মহসিন রোড ও বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার সংরক্ষণ, মিষ্টিতে পোকা পাওয়া এবং অতিরিক্ত সেবামূল্য নেওয়ার অভিযোগে দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ২৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আজ বুধবার দুপুরে চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরানের নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

মিষ্টিতে পোকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার রাখার অপরাধে জেনিথ সুইটসকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
মিষ্টিতে পোকা ও মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার রাখার অপরাধে জেনিথ সুইটসকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

অভিযানকালে মেয়াদোত্তীর্ণ খাবার বিক্রির জন্য সংরক্ষণ এবং মিষ্টির মধ্যে পোকা পাওয়ায় জেনিথ সুইটসের মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

একই সময়ে সেবার মূল্য তালিকা প্রদর্শন না করা এবং নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্য নেওয়ার অভিযোগে সিপি হেয়ার জোনের মালিককে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযোগ রয়েছে, কয়েকদিন আগে ওই সেলুনে এক ভোক্তার চুল কাটা, শেভ করা ও ফেসিয়াল বাবদ ২ হাজার ৫০০ টাকা দাবি করা হয়। পরে ভোক্তা ২ হাজার টাকা পরিশোধ করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন।

অভিযানের সময় বিষয়টি যাচাই করে সেবার মূল্য তালিকা না রাখা ও অতিরিক্ত মূল্য নেওয়ার অভিযোগের সত্যতা পাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটিকে জরিমানা করা হয়।

অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মালিকরা তাৎক্ষণিক জরিমানার অর্থ পরিশোধ করেন। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে এ ধরনের অনিয়ম করবেন না বলে অঙ্গীকার করেন।

অভিযানের সময় অন্যান্য ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানও পরিদর্শন করা হয় এবং ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে লিফলেট বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর একটি দল অভিযানে সার্বিক সহযোগিতা করে।

সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান বলেন, ‘ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণে নিয়মিত এ ধরনের অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। জনস্বার্থে অভিযান অব্যাহত থাকবে।’

বিষয়:

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