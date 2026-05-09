ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (৮ মে) রাত সোয়া ১১টার দিকে কসবা উপজেলার ধজনগর সীমান্তের ভারত অংশে এই ঘটনা ঘটে ৷ নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মো. মোরছালিন (২২)। তিনি কসবা উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের ধজনগর বাতানবাড়ি এলাকার হেবজু মিয়ার ছেলে। তিনি স্থানীয় শাহআলম ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। অপরজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। নিহত ব্যক্তিরা চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।
নিহত মোরছালিনের পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতে স্থানীয় কয়েকজন এসে মোরছালিনকে বাড়ি থেকে ডেকে সীমান্তে নিয়ে যান। সেখানে যাওয়ার পর সীমান্তের ভারত অংশে টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাঁদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করেন ৷ এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মোরছালিন। পরে তাঁর মরদেহ ভারতে নিয়ে যান বিএসএফ সদস্যরা।
তবে বিজিবির ৬০ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম শরিফুল ইসলাম বলেন, গতকাল রাতে আনুমানিক ১৫ বাংলাদেশি চোরাকারবারি ভারতীয় চোরাকারবারিদের সহায়তায় চোরাচালানের উদ্দেশ্যে ধজনগর সীমান্ত দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে যান। পরে চোরাই মালপত্র নিয়ে ফেরার সময় বিএসএফের ৪৯ ব্যাটালিয়নের পাথারিয়াদ্বার ক্যাম্পের টহলরত সদস্যরা তাঁদের বাধা দিলে চোরাকারবারিরা বিএসএফ সদস্যদের ওপর চড়াও হন। এ সময় বিএসএফ সদস্যের সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বিএসএফ সদস্য চোরাকারবারিদের ওপর গুলি চালান। এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশি চোরাকারবারি মো. মোরছালিন ও আরেকজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভারতের হাসপাতালে মারা যান।
শরিফুল ইসলাম আরও বলেন, বিএসএফ কমান্ড্যান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ বাংলাদেশে ফেরত আনার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় বিএসএফকে প্রটেস্ট নোট পাঠানোসহ পতাকা বৈঠকের প্রক্রিয়া চলছে।
বরিশাল প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মু. ইসমাইল হোসেন নেগাবান মন্টু (৭৩) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। ঢাকা বাংলাদেশ মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ শনিবার সকাল সাড়ে ৯টায় তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।৭ মিনিট আগে
মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘প্রবাদ আছে, যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। এখন বাস্তবেও তা-ই দেখা যাচ্ছে। বিএনপি ক্ষমতায় গিয়ে সেই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ হয়েছে। তারা ৭০ ভাগ জনমতকে উপেক্ষা করে প্রতারণার রাজনীতি করছে। নির্বাচনের আগে যাঁরা “হ্যাঁ” ভোটের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাঁরাই এখন গণভোটের রায় অস্বীকার করছেন।৯ মিনিট আগে
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর উপজেলায় এক পুলিশ সদস্যকে মারধরের মামলায় বিএনপি নেতা আব্দুল্লাহ আল রায়হানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে ঢাকার উত্তরা পশ্চিম থানার ৫ নম্বর সেক্টর এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) ও গোমস্তাপুর থানা-পুলিশ।১০ মিনিট আগে
আজ শনিবার বেলা দেড়টার দিকে বৃষ্টির মরদেহ মাদারীপুর সদর উপজেলার খোয়াজপুর ইউনিয়নের নিজ গ্রামে এসে পৌঁছালে এক হৃদয়বিদারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর মা-বাবাসহ স্বজন ও প্রতিবেশীরা। এর আগে সকালে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছায় যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় নিহত বাংলাদেশি২৫ মিনিট আগে