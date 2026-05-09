Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে ২ বাংলাদেশি নিহত

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৯ মে ২০২৬, ১৬: ৩০
ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। ছবি: এএনআই

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা উপজেলার সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে দুই বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার (৮ মে) রাত সোয়া ১১টার দিকে কসবা উপজেলার ধজনগর সীমান্তের ভারত অংশে এই ঘটনা ঘটে ৷ নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন মো. মোরছালিন (২২)। তিনি কসবা উপজেলার গোপীনাথপুর ইউনিয়নের ধজনগর বাতানবাড়ি এলাকার হেবজু মিয়ার ছেলে। তিনি স্থানীয় শাহআলম ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থী ছিলেন। অপরজনের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। নিহত ব্যক্তিরা চোরাকারবারের সঙ্গে জড়িত বলে জানিয়েছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

নিহত মোরছালিনের পরিবারের সদস্যরা জানান, রাতে স্থানীয় কয়েকজন এসে মোরছালিনকে বাড়ি থেকে ডেকে সীমান্তে নিয়ে যান। সেখানে যাওয়ার পর সীমান্তের ভারত অংশে টহলরত বিএসএফ সদস্যরা তাঁদেরকে লক্ষ্য করে গুলি করেন ৷ এতে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান মোরছালিন। পরে তাঁর মরদেহ ভারতে নিয়ে যান বিএসএফ সদস্যরা।

তবে বিজিবির ৬০ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম শরিফুল ইসলাম বলেন, গতকাল রাতে আনুমানিক ১৫ বাংলাদেশি চোরাকারবারি ভারতীয় চোরাকারবারিদের সহায়তায় চোরাচালানের উদ্দেশ্যে ধজনগর সীমান্ত দিয়ে ভারতের অভ্যন্তরে যান। পরে চোরাই মালপত্র নিয়ে ফেরার সময় বিএসএফের ৪৯ ব্যাটালিয়নের পাথারিয়াদ্বার ক্যাম্পের টহলরত সদস্যরা তাঁদের বাধা দিলে চোরাকারবারিরা বিএসএফ সদস্যদের ওপর চড়াও হন। এ সময় বিএসএফ সদস্যের সঙ্গে ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে বিএসএফ সদস্য চোরাকারবারিদের ওপর গুলি চালান। এই ঘটনায় গুলিবিদ্ধ বাংলাদেশি চোরাকারবারি মো. মোরছালিন ও আরেকজন চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভারতের হাসপাতালে মারা যান।

শরিফুল ইসলাম আরও বলেন, বিএসএফ কমান্ড্যান্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ বাংলাদেশে ফেরত আনার চেষ্টা চলছে। এই ঘটনায় বিএসএফকে প্রটেস্ট নোট পাঠানোসহ পতাকা বৈঠকের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

গুলিব্রাহ্মণবাড়িয়ানিহতবিএসএফকসবাবাংলাদেশিচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবর
