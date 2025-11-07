Ajker Patrika

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুপক্ষের সংঘর্ষ, আহত ২০

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে দুপক্ষের সংঘর্ষে ২০ জন আহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকালে উপজেলার পাকশিমুল ইউনিয়নের ফতেহপুর গ্রামে দুই ভাইয়ের জমি-সংক্রান্ত বিরোধের জেরে এ সংঘর্ষ হয়। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ওবায়দুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আধিপত্য বিস্তার নিয়ে নবীনগরে পাল্টাপাল্টি হামলা: একজন নিহত, গুলিবিদ্ধ ৩

প্রেমিকাকে বিয়ে করতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চীনা যুবক

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সাড়ে ৪ ঘণ্টা পর পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ শুরু

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় গ্যাসের পাইপলাইন ক্ষতিগ্রস্ত, সরবরাহ বন্ধ

আশুগঞ্জ সার কারখানায় উৎপাদন চালুর দাবিতে শ্রমিক-কর্মচারীদের বিক্ষোভ

বন্ধুকে কুপিয়ে ও গলা কেটে হত্যা, যুবক গ্রেপ্তার

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক বেহাল: ১২ কর্মকর্তার একজনকে কুড়িগ্রামে বদলি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ, আহত অর্ধশতাধিক

উপদেষ্টার নির্দেশনা মানেননি কেউ, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় সড়কের অফিসে তালা

আবাসিক বাসাবাড়িতে আর কোনো দিন গ্যাস দেওয়া হবে না: উপদেষ্টা ফাওজুল

ট্রাফিক শৃঙ্খলার অভাবে যানজট, আলাপ করব স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে: উপদেষ্টা ফাওজুল

১২ কর্মকর্তাকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অফিস করার নির্দেশ উপদেষ্টার

সড়ক ও সেতু মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা পরিদর্শনের আগেও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সেই মহাসড়কে যানজট

ভাইকে বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিল বোন, মিলল দুজনের নিথর দেহ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রতিবন্ধী নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, ৩ কিশোর গ্রেপ্তার

নবীনগরে বজ্রপাতে স্বামীর মৃত্যু, স্ত্রী আহত

