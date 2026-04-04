Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ব্রাহ্মণবাড়িয়া: হামের উপসর্গ নিয়ে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ২৭ রোগী চিকিৎসাধীন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
হাসপাতালের আইসোলেশন সেন্টারে এক শিশুকে ইনজেকশন দিচ্ছেন নার্স। ছবি: আজকের পত্রিকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালে হামে আক্রান্ত শিশুদের জন্য পৃথক আইসোলেশন সেন্টার চালু করা হয়েছে। সেখানে রোগীদের আলাদাভাবে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। আইসোলেশন ওয়ার্ডে ১০টি শয্যার বিপরীতে ২৭ জন রোগী ভর্তি রয়েছে।

শনিবার (৪ এপ্রিল) সরেজমিনে দেখা গেছে, অনেক অভিভাবক অসুস্থ শিশুদের নিয়ে মেঝেতে রয়েছেন। গরমের মধ্যে ভোগান্তির কথা জানিয়েছেন রোগীর স্বজনেরা।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় পাঠানো হচ্ছে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর নিশ্চিতভাবে জানা যাবে আক্রান্ত রোগীরা হামে ভুগছে কি না।

চিকিৎসকেরা জানান, হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রোগীদের ভিটামিন ‘এ’ ক্যাপসুল দেওয়া হচ্ছে এবং পর্যাপ্ত পানি পান করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা রোগের অবস্থা অনুযায়ী নিয়মিত চিকিৎসা দিচ্ছেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেনারেল হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ আক্তার হোসেন বলেন, ‘হামের উপসর্গ নিয়ে বর্তমানে ২৭ শিশু হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। তাদের জন্য আলাদা আইসোলেশন সেন্টার করা হয়েছে এবং সেখানে চিকিৎসা চলছে।’

বিষয়:

ব্রাহ্মণবাড়িয়াচিকিৎসাহাসপাতালচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরহাম
‘ইলন মাস্কের হাত থেকে বাঁচাতে’ কিশোরী কন্যাকে হত্যা করলেন মা

অবশেষে অনশনরত স্বামীর হাত ধরে ঘরে ফিরলেন সেই স্ত্রী

মার্কিন বাহিনীর নতুন মাথাব্যথা ইরানের ‘অদৃশ্য কমান্ডো’

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, 'অসদাচরণে' কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

হঠাৎ উধাও ভাইরাল সেই ‘তাজু ভাই ২.০’ পেজ!

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক

