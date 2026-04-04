Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

আবারও ট্রাম্পের ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম: হরমুজ না খুললে ইরানে ‘নরক নেমে আসবে’

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ০১
আবারও ট্রাম্পের ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম: হরমুজ না খুললে ইরানে ‘নরক নেমে আসবে’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: এএফপি

ইরানকে হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার জন্য শেষবারের মতো ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বা আলটিমেটাম দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই দাবি মানা না হলে ইরানের ওপর ‘নরক নেমে আসবে’ বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে ইরানকে দেওয়া আগের ১০ দিনের সময়সীমার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি লিখেছেন, ‘মনে আছে, আমি ইরানকে একটি চুক্তিতে আসার অথবা হরমুজ প্রণালি খুলে দেওয়ার জন্য ১০ দিন সময় দিয়েছিলাম? এখন সময় শেষ হয়ে আসছে। আর মাত্র ৪৮ ঘণ্টা বাকি, এরপর তাদের ওপর নরক নেমে আসবে।’

হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিশ্বের মোট জ্বালানি তেলের এক-তৃতীয়াংশ পরিবাহিত হয়। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ইরান এই জলপথটি বন্ধ করে রাখায় বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট ও তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে। ট্রাম্পের এই সর্বশেষ হুমকি যুদ্ধ পরিস্থিতিকে চূড়ান্ত সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পেন্টাগন সূত্রে জানা গেছে, ৪৮ ঘণ্টার এই সময়সীমা পার হওয়ার পর ইরান যদি তাদের অবস্থান থেকে সরে না আসে, তবে মার্কিন বাহিনী বড় ধরনের কোনো সামরিক পদক্ষেপ নিতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যজ্বালানিডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রতেলইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাতহরমুজ প্রণালি
যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের ‘গভীর আলোচনা’, ৪৫ দিনের যুদ্ধবিরতি নিয়ে মধ্যস্থতাকারীদের দৌড়ঝাঁপ

আমরা পুরো ইরান উড়িয়ে দিতে যাচ্ছি: ট্রাম্প

ট্রাম্পের মুখে আল্লাহর নাম, তবে ক্ষুব্ধ কেন মুসলিমরা