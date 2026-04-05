Ajker Patrika
কুমিল্লা

কুমিল্লায় মধ্যরাতে মহাসড়কে চার্জার লাইট জ্বালিয়ে চলছে দুই গ্রামের সংঘর্ষ

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি 
কুমিল্লায় মধ্যরাতে মহাসড়কে চার্জার লাইট জ্বালিয়ে চলছে দুই গ্রামের সংঘর্ষ
ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বন্ধ করে চার্জ লাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়েছে দুটি গ্রাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে পৌর এলাকায় পূর্ববিরোধকে কেন্দ্র করে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক বন্ধ করে চার্জ লাইট জ্বালিয়ে সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়েছে দুটি গ্রাম। শনিবার (৪ এপ্রিল) রাত রাত সাড়ে ১২টায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত সংঘর্ষ চলছে। এতে বন্ধ রয়েছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যান চলাচল। এ সময় বেশ কিছু যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে।

স্থানীয় সূত্র জানা গেছে, গত ১৫ মার্চ পৌরসভার উত্তর শ্রীপুর ও গোমার বাড়ি গ্রামের দুই দল যুবকের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার জের ধরে বুধবার রাতে দুই গ্রাম পৌরসভার দোয়েল চত্বর এলাকা সংঘর্ষ জড়িয়ে পড়ে। এর ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই শনিবার রাত ১০টা থেকে চার্জ লাইট জ্বালিয়ে পুনরায় দুই গ্রাম আবারও সংঘর্ষ জড়িয়েছে। এ সময় মহাসড়কে শতাধিক ককটেল বিস্ফোরণ হয়। বন্ধ হয়ে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যান চলাচল।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে, তবে পরিস্থিতি এখনো নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সংঘর্ষ চলাকালীন বেশ কিছু যানবাহন ভাঙচুরের ঘটনা ঘটছে। এতে করে আটকে পড়া যাত্রীদের মধ্যে চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। সংঘর্ষের কারণে মহাসড়কের দুইপাশের ২০ কিলোমিটারের অধিক যানজট সৃষ্টি হয়েছে।

এ সময় উভয় পক্ষের বহু হতাহত হয়েছে বলে চৌদ্দগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সূত্রে জানা গেছে।

চৌদ্দগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু মোহাম্মদ কাউসার জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশের একাধিক টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে।

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

হঠাৎ উধাও ভাইরাল সেই ‘তাজু ভাই ২.০’ পেজ!

নাটোরের গুরুদাসপুর: ইটভাটার কবলে তিন ফসলি জমি

কারখানার বর্জ্যে নদীর পানি ‘আলকাতরা’

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

হারিয়ে গেছে কারওয়ান বাজারের পরিচিত সড়ক