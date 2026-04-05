Ajker Patrika
টাঙ্গাইল

টাঙ্গাইলে পিকআপের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষ, ২ কিশোর নিহত

সখীপুর (টাঙ্গাইল) প্রতিনিধি 
দুর্ঘটনার শিকার মোটরসাইকেল। ছবি: সংগৃহীত

টাঙ্গাইলের সখীপুরে পিকআপের সঙ্গে মোটরসাইকেলের সংঘর্ষে দুই কিশোর নিহত হয়েছে।

শনিবার রাত ৮টার দিকে উপজেলার তক্তারচালা এলাকায় সখীপুর-গোড়াই সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত কিশোরেরা হচ্ছে মোজাম্মেল হোসেন (১৬) ও ইয়ানুর (১৭)। এতে গুরুতর আহত মাহির হাসানকে (১৭) উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে।

নিহত মোজাম্মেল হোসেন উপজেলার হাতিবান্ধা উত্তরপাড়া এলাকার বাদশা মিয়ার ছেলে এবং ইয়ানুর হাতিবান্ধা ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সংরক্ষিত মহিলা সদস্য শিউলী বেগমের ছেলে। তারা দুজনেই স্থানীয় খোশবাহার উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী।

পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, বিকেলে তিন বন্ধু মোটরসাইকেল নিয়ে তক্তারচালা বাজারে যাওয়ার সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই মোজাম্মেলের মৃত্যু হয়। এ সময় ইয়ানুর ও মাহির গুরুতর আহত হয়।

স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। আহত দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের ঢাকায় পাঠানো হয়। ঢাকার উত্তরা এলাকায় গিয়ে ইয়ানুরের মৃত্যু হয়। শনিবার রাত ১১টার দিকে ইয়ানুরের প্রতিবেশী নজরুল ইসলাম মৃত্যুর তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন।

সখীপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হেলালউদ্দিন বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এক শিক্ষার্থীর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনিপ্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। ঘাতক পিকআপটি শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে।

বিষয়:

সখীপুরটাঙ্গাইলসংঘর্ষনিহতটাঙ্গাইল সদরজেলার খবরমোটরসাইকেল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

