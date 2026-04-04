নেত্রকোণা

মোহনগঞ্জে মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে চাঁদার দাবিতে হামলা, আটক ১

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ১৫: ৫৮
চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক শফিক মিয়াকে পুলিশে সোপর্দ করেন মোটরসাইকেলচালকেরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জ পৌর শহরে ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে চাঁদার দাবিতে হামলা চালায় একদল লোক। এতে কয়েকজন চালক আহত হন।

একপর্যায়ে মোটরসাইকেলচালকেরা মিলে শফিক মিয়া (৫০) নামের একজনকে ধরে পুলিশে সোপর্দ করেন। এ সময় অন্যরা পালিয়ে যান। গতকাল শুক্রবার বিকেল ৪টার দিকে পৌর শহরের শিয়ালজানি খালের সেতুর ওপর মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে এই ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় মোটরসাইকেলচালক তোফাজ্জল মিয়া বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ করেছেন। এতে শফিক মিয়া ও তাঁর ছেলে আনিছ মিয়াসহ (২২) অজ্ঞাতনামা ১০-১৫ জনকে আসামি করা হয়েছে। আজ শনিবার মোহনগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. হাফিজুর রহমান হারুন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আটক শফিক মিয়া উপজেলার নাগডরা (ছয়ানি) গ্রামের মৃত আব্দুল বারেকের ছেলে। তবে বর্তমানে তিনি বারহাট্টা উপজেলার আলোকদিয়া গ্রামে বসবাস করেন।

অভিযোগের ব্যাপারে মোটরসাইকেলচালকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, পৌর শহরের হাট মোহনগঞ্জ এলাকায় শিয়ালজানি খালের সেতুর ওপর একটি মোটরসাইকেল স্ট্যান্ড রয়েছে। সেখানে শতাধিক মোটরসাইকেল থাকে। মোহনগঞ্জ শহর থেকে গাগলাজুর বাজার পর্যন্ত যাত্রী নিয়ে ভাড়ায় চলাচল করেন এসব মোটরসাইকেলচালকেরা। গত বৃহস্পতিবার রাতে শফিক মিয়াসহ বেশ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে মোটরসাইকেল স্ট্যান্ডে গিয়ে চাঁদা দাবি করেন। প্রতি মোটরসাইকেলচালককে পাঁচ হাজার টাকা করে চাঁদা দিতে হুমকি দেওয়া হয়। চাঁদা না দিলে হত্যা করে লাশ গুম করার হুমকিও দেওয়া হয়। এ সময় চালকেরা প্রতিবাদ করলে তাঁদের ওপর হামলা চালানো হয়। এতে কয়েকজন আহত হন।

পরদিন শুক্রবার বিকেলে আবারও একই স্থানে এসে শফিক ও তাঁর ছেলে আনিছসহ অন্যারা চাঁদা দাবি করলে তোফাজ্জল মিয়াসহ অন্য চালকেরা চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে অভিযুক্তরা তাঁদের মারধর করেন। একপর্যায়ে চালকেরা মিলে স্থানীয়দের সহযোগিতায় প্রধান অভিযুক্ত শফিক মিয়াকে আটক করেন। পরে তাঁকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এ সময় পরিস্থিতি বেগতিক দেখে অন্যরা পালিয়ে যান।

এদিকে আহত চালক তোফাজ্জল মিয়াকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পরে রাতেই তোফাজ্জল মিয়া বাদী হয়ে থানায় অভিযোগ করেন। এতে শফিক মিয়া ও তাঁর ছেলে আনিছ মিয়াসহ অজ্ঞাত ১০-১৫ জনকে আসামি করা হয়েছে।

ভুক্তভোগী তোফাজ্জল মিয়া বলেন, ‘এই স্ট্যান্ডে শতাধিক মোটরসাইকেলচালক রয়েছে। আমরা মোহনগঞ্জ-গাগলাজুর সড়কে ভাড়ায় মোটরসাইকেল চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করি। জনপ্রতি পাঁচ হাজার টাকা করে চাঁদা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।’

মোহনগঞ্জ থানার ওসি হাফিজুল ইসলাম হারুন বলেন, অভিযুক্ত শফিকুল মিয়া থানায় আটক রয়েছে। পালিয়ে যাওয়া অন্য অভিযুক্তদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করা হবে।

