Ajker Patrika
ভোলা

ভোলায় শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেপ্তার ২

ভোলা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৪ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ০৪
প্রতীকী ছবি

ভোলার দৌলতখানে ১২ বছর বয়সী এক শিশুকে দলবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় পলাতক আসামি দুই যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. ইব্রাহিম (৪০) ও মো. ফারক (৪৫)।

শনিবার সকালে উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের লেজপাতা গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।

খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেন দৌলতখান থানার এসআই ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বিপুল চন্দ্র দাস। তিনি বলেন, গ্রেপ্তার ধর্ষণ মামলার পলাতক আসামি দুই যুবককে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।

ধর্ষণের শিকার শিশুটি বর্তমানে ভোলা সদরের ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) বিকেলে দৌলতখান উপজেলার চরপাতা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের লেজপাতা গ্রামে শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটে।

ভুক্তভোগীর পরিবার, পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার বিকেলে শিশুটিসহ আরও তিন সহপাঠী মিলে বাড়ির কাছে একটি দোকানে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে রাস্তার পাশে পুকুরে মাটি কাটার কাজ করছিলেন চারজন শ্রমিক। শিশুদের আসতে দেখে দুই শ্রমিক তাদের ধাওয়া করে। অন্য শিশুরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও ভুক্তভোগী শিশুটিকে জোরপূর্বক পাশের একটি বাগানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন চালানো হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়।

হাসপাতালের চিকিৎসক মো. জোনায়েত হোসেন জানান, শিশুটি হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং তার শারীরিক অবস্থা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে দৌলতখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ফকরুল ইসলাম জানান, শিশু ধর্ষণের ঘটনায় ভুক্তভোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় মামলা দায়ের করা হয়। মামলার দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করে শনিবার দুপুরে ভোলার আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

