Ajker Patrika
ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বকেয়া বেতনের দাবিতে ইপিআই পোর্টারদের অবস্থান কর্মসূচি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ইপিআই পোর্টারদের অবস্থান কর্মসূচি। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সামনে। ছবি: আজকের পত্রিকা

১০ মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন টিকাদান কর্মসূচির কাজে নিয়োজিত ইপিআই পোর্টাররা। আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় শহরের কাউতলী এলাকায় সিভিল সার্জনের কার্যালয়ের সামনে ঘণ্টাব্যাপী এই অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়।

কর্মসূচিতে বক্তরা বলেন, জীবন রক্ষাকারী টিকাদান কর্মসূচি বাস্তবায়নে ভ্যাকসিন বহনকারী ইপিআই পোর্টাররা দীর্ঘদিন ধরে নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। দীর্ঘ ১০ মাস ধরে জেলার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে দায়িত্বরত ২৭ জন ইপিআই পোর্টারের বেতন-ভাতা বন্ধ রয়েছে। এতে তাঁদেরকে ধারদেনা করে পরিবার নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে দাবি বাস্তবায়নে আবেদন জানানো হলেও তার প্রতিফলন ঘটেনি। এই অবস্থায় তাঁরা আসন্ন ঈদুল আজহার আগে ১০ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধে সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। অবস্থান কর্মসূচি শেষে জেলার সিভিল সার্জন নোমান মিয়ার কাছে চলমান সমস্যার প্রতিকার চেয়ে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

কর্মসূচিতে বক্তব্য দেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইপিআই পোর্টার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডালিম মিয়া, সহসভাপতি সুদন মিয়া চৌধুরী, নজরুল ইসলাম, নাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

সিভিল সার্জন নোমান মিয়া বলেন, ইপিআই পোর্টারদের দাবির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, শিগগির তাঁদের সমস্যার সমাধান হবে।

