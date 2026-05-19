Ajker Patrika
রাজশাহী

‘তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রে জবাবদিহি বাড়বে’

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
‘তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রে জবাবদিহি বাড়বে’
তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে রাজশাহীতে অংশীজন প্রশিক্ষণ। ছবি: আজকের পত্রিকা

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে রাজশাহীতে দিনব্যাপী অংশীজন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা আরও শক্তিশালী হবে। এ জন্য এই আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আজ মঙ্গলবার নগরের সাহেববাজার এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এতে তথ্য অধিকার আইন, আবেদন ও আপিলপ্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন বেলার রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সমন্বয়কারী তন্ময় কুমার সান্যাল।

বেলার কর্মসূচি ও মাঠ সমন্বয়কারী এ এম এম মামুন তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে পরিবেশ, ভূমি ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। জেলা তথ্য অফিসের উপপরিচালক নাফেয়ালা নাসরিন আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবিলার কৌশল নিয়ে বক্তব্য দেন।

প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদনপত্র প্রস্তুত ও উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রাজশাহী বিভাগের আট জেলার সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, আইনজীবীসহ ২৫ জন অংশ নেন।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাষ্ট্ররাজশাহী বিভাগজেলার খবরপ্রশিক্ষণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

শিক্ষার্থীর বাসায় মিলল গৃহশিক্ষিকার বস্তাবন্দী মরদেহ

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষিকার মৃত্যুর খবর শুনে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ, সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষক আটক

ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ, সাতক্ষীরায় স্কুলশিক্ষক আটক

প্রতারণা করে ২০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, হজ এজেন্সির পরিচালক গ্রেপ্তার

প্রতারণা করে ২০ লাখ টাকা আত্মসাৎ, হজ এজেন্সির পরিচালক গ্রেপ্তার

বকেয়া বেতনের দাবিতে ইপিআই পোর্টারদের অবস্থান কর্মসূচি

বকেয়া বেতনের দাবিতে ইপিআই পোর্টারদের অবস্থান কর্মসূচি

বাচ্চাকে কই রাখবেন—সেই চিন্তা থেকে চাকরি ছাড়েন মায়েরা: সংলাপে বক্তারা

বাচ্চাকে কই রাখবেন—সেই চিন্তা থেকে চাকরি ছাড়েন মায়েরা: সংলাপে বক্তারা