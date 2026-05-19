‘তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রে জবাবদিহি বাড়বে’

তথ্য অধিকার আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও এর ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে রাজশাহীতে দিনব্যাপী অংশীজন প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বলেছেন, তথ্য অধিকার আইনের কার্যকর বাস্তবায়ন হলে রাষ্ট্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা আরও শক্তিশালী হবে। এ জন্য এই আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
আজ মঙ্গলবার নগরের সাহেববাজার এলাকার একটি রেস্তোরাঁয় বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা) এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এতে তথ্য অধিকার আইন, আবেদন ও আপিলপ্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করেন বেলার রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সমন্বয়কারী তন্ময় কুমার সান্যাল।
বেলার কর্মসূচি ও মাঠ সমন্বয়কারী এ এম এম মামুন তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে পরিবেশ, ভূমি ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। জেলা তথ্য অফিসের উপপরিচালক নাফেয়ালা নাসরিন আইন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ ও তা মোকাবিলার কৌশল নিয়ে বক্তব্য দেন।
প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় আবেদনপত্র প্রস্তুত ও উপস্থাপন করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় রাজশাহী বিভাগের আট জেলার সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, শিক্ষার্থী, আইনজীবীসহ ২৫ জন অংশ নেন।
সাতক্ষীরায় ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে এক শিক্ষককে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। মঙ্গলবার (১৯ মে) দুপুরে এই ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
বগুড়ায় ওমরাহ হজে পাঠানোর নামে ১৫ জনের কাছ থেকে প্রায় ২০ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে একটি হজ এজেন্সির পরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে পিবিআই। আদালতে তিনি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে
১০ মাসের বকেয়া বেতন-ভাতা পরিশোধ এবং চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন টিকাদান কর্মসূচির কাজে নিয়োজিত ইপিআই পোর্টাররা।১ ঘণ্টা আগে
আমাদের নারীরা কাজ শিখছে, অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। খুব কম বয়সে তাদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এরপর যখন তারা মা হচ্ছে, বাচ্চাকে কই রাখবো, সেই চিন্তা থেকে অনেকে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। এতে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং নারীরা কর্মক্ষেত্র থেকে সরে যাচ্ছেন...১ ঘণ্টা আগে