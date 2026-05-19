Ajker Patrika
ঢাকা

‎‎থাইল্যান্ড থেকে ফিরে বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার ‘পিচ্চি রাজা’

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
‎‎থাইল্যান্ড থেকে ফিরে বিমানবন্দরে গ্রেপ্তার ‘পিচ্চি রাজা’
‎রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি ও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত মো. রাজা ওরফে ‘পিচ্চি রাজা’। ছবি: সংগৃহীত

‎রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকার তালিকাভুক্ত মাদক কারবারি ও সন্ত্রাসী হিসেবে পরিচিত মো. রাজা ওরফে ‘পিচ্চি রাজা’কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। রাতে তাকে গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির মোহাম্মদপুর জোনের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) জুয়েল রানা।

‎জুয়েল রানা জানান, থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফেরার সময় বিমানবন্দর থানা-পুলিশের সহযোগিতায় পিচ্চি রাজাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার স্ত্রী ও শ্যালকও সঙ্গে ছিলেন।

‎পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মোহাম্মদপুর থানায় পিচ্চি রাজার বিরুদ্ধে হত্যা, হত্যা চেষ্টা, বিস্ফোরক, মাদক ও মারামারিসহ একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে হত্যা মামলা তিনটি, হত্যা চেষ্টা মামলা সাতটি, বিস্ফোরক মামলা চারটি, বিশেষ ক্ষমতা আইনের মামলা একটি, মারামারির মামলা একটি এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ১৩ টিসহ মোট প্রায় ২৯টি মামলা বিচারাধীন রয়েছে।

‎পুলিশ জানায়, দীর্ঘদিন ধরে মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্প এলাকায় সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ও মাদক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল পিচ্চি রাজা। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানের মুখে বিভিন্ন সময় আত্মগোপনে চলে যায় সে। সম্প্রতি দেশের বাইরে অবস্থানের তথ্য পেয়ে তার ওপর নজরদারি বাড়ানো হয়।

‎এডিসি জুয়েল রানা বলেন, পিচ্চি রাজা ও তার সহযোগীদের বিষয়ে আরও তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনগত কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

‎এর আগে, ২০২৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বরও পিচ্চি রাজাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সে সময় তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ মাদক ও অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছিল বলে জানিয়েছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।

বিষয়:

মোহাম্মদপুররাজধানীঢাকা বিভাগগ্রেপ্তারমাদকজেলার খবরশাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

শিক্ষার্থীর বাসায় মিলল গৃহশিক্ষিকার বস্তাবন্দী মরদেহ

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: ‘কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না’

সড়ক দুর্ঘটনায় শিক্ষিকার মৃত্যুর খবর শুনে শিক্ষার্থীর মৃত্যু

সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার বিচারাধীন মামলার দ্রুততম নিষ্পত্তি: প্রধানমন্ত্রী

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

অস্ট্রেলিয়ায় স্ত্রী ও দুই প্রতিবন্ধী সন্তানকে হত্যা করে পুলিশে খবর দিলেন বাংলাদেশি

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

কোন পশুর বয়স কত হলে কোরবানি করা যাবে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

সরকারি কর্মীদের জন্য নতুন আইন হচ্ছে

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

বিআরটিএর সিদ্ধান্ত: রাইডশেয়ারিংয়ে ভাড়া ঠিক করার সুযোগ হারাল যাত্রী

সম্পর্কিত

অতিবৃষ্টিতে বোরো ধান নিয়ে বিপাকে কৃষক

অতিবৃষ্টিতে বোরো ধান নিয়ে বিপাকে কৃষক

ভেঙে পড়ছে চামড়াশিল্প

ভেঙে পড়ছে চামড়াশিল্প

ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে প্রাপ্তবয়স্ক দেখিয়ে কারাগারে পাঠানোর অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

নওগাঁয় বাসচালককে মারধর, ছাত্রদল নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা

নওগাঁয় বাসচালককে মারধর, ছাত্রদল নেতাসহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা