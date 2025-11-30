বেকারির প্যাটিসে তেলাপোকা, গুনতে হলো লাখ টাকা জরিমানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খাদ্যপণ্যে তেলাপোকা পাওয়ার অভিযোগে একটি বেকারিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যৌথ দল। আজ রোববার সদর উপজেলার টিএ রোডের শাহী বেকারি নামক একটি খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে এ জরিমানা করা হয়।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. বশির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।
জানা যায়, শহরের সিরাজুল উলুম তালিমুল কোরআন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য শাহী বেকারি থেকে প্যাটিস কেনা হলে খাদ্যের ভেতরে তেলাপোকা পাওয়া যায়। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।
অভিযোগের ভিত্তিতে বেকারিটিতে অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। বেকারির ভেতরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অরক্ষিতভাবে খাদ্য প্রস্তুত এবং যত্রতত্র তেলাপোকার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।
এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির প্রোপ্রাইটর মোছলেহ উদ্দিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এর ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ১০ হাজার টাকা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান সিরাজুল উলুম তালিমুল কোরআন মাদ্রাসাকে প্রদান করা হয়।
এ ছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য অতিরিক্ত আরও ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মোট জরিমানা দাঁড়ায় এক লাখ টাকা।
জানতে চাইলে ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক ইফতেখারুল আলম রিজভী বলেন, প্রতিষ্ঠানটিকে সতর্ক করে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই ধরনের অনিয়ম পুনরায় ধরা পড়লে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনে মেট্রোরেলের ছাদের ওপর দুই ব্যক্তি উঠে পড়ায় মেট্রোরেল চলাচল বন্ধ রয়েছে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) রাত ৮টা ৫ মিনিট থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
রোববার রাতে ঢাকা ম্যাস র্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৬) উপ প্রকল্প পরিচালক (গণসংযোগ) মো. আহসান উল্লাহ শরিফী এই তথ্য জানিয়েছেন।
এই বিষয়ে আরও জানতে চাইলে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানির লিমিটেড ডিএমটিসিএলের মহাব্যবস্থাপক অপারেশন মোহাম্মদ ইফতিখার হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ট্রেনের ছাদের ওপর মানুষ পাওয়া গেছে। এই খবর পাওয়ার পরে আমরা বিদ্যুৎ ও ট্রেন চলাচল বন্ধ করে একজনকে নামিয়ে আনা হয়েছে আর একজন রেল ট্রাকের ওপর দৌড়ে পালিয়ে গেছে। পুলিশের কাছে আছে একজন।’
এদিকে, ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি জানিয়েছে, ‘বাংলাদেশ সচিবালয় স্টেশনর মেট্রোরেলের ২টা কারের মধ্যবর্তী স্থানে দুজন ব্যক্তি উঠে পড়ায় মেট্রোরেল চলাচল ৮:০২ মিনিট হতে বন্ধ করা হয়। আজকের অবশিষ্ট সময়ের জন্য ট্রেন আর চলাচল করবে না। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে দুঃখিত।’
ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকায় বিভিন্ন স্টেশনে যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন দেখা গেছে।
মেট্রোর এক যাত্রী জানিয়েছেন, মেট্রো রেল চলাচল বন্ধ হয়েছে ৮টা ২০ মিনিটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্টেশনে থেমে আছে একটি ট্রেন। যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটের রামপালের মইদাড়া নদীতে জালিবোট উল্টে নারী-শিশুসহ ২০ যাত্রী আহত হয়েছে। আজ রোববার সন্ধ্যায় নদীর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র-সংলগ্ন এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
খবর পেয়ে তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের সিকিউরিটি, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ও মেডিকেল টিমের সদস্যরা নদী থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে কেন্দ্রের চিকিৎসক আব্দুল্লাহ আল নোমান জানান, সবাইকে দ্রুত চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে এবং আহত সবাই বিপদমুক্ত আছেন।
জানা যায়, খুলনার দাকোপ, চালনা ও বাইনতলা থেকে ৫২ জন যাত্রী নিয়ে একটি ইঞ্জিনচালিত নৌকা রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাছে গৌরম্ভা এলাকা থেকে যাচ্ছিল। এ সময় বিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ নম্বর গেটের ব্রিজের সামনে মইদাড়া নদী দিয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ বোটটি উল্টে যায়। খবর পেয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রধান গেটের কর্তব্যরত সিকিউরিটি গার্ডরা এগিয়ে যান।
এ বিষয়ে রামপাল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুর রহমান জানান, তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের ১ নম্বর গেটের ব্রিজের সামনে মইদাড়া নদী দিয়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ বোটটি উল্টে যায়। কিছু লোক সাঁতার কেটে তীরে এলেও বৃদ্ধ, নারী ও শিশুরা নৌকার নিচে আটকা পড়ে যায়।
পরে বিদ্যুৎকেন্দ্রের সিকিউরিটি, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ও মেডিকেল টিমের সদস্যরা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দুর্ঘটনায় শিশুসহ ২০ জন যাত্রী আহত হয়। অন্য ৩২ জন সাঁতার কেটে তীরে আসতে সক্ষম হয়।
লালমনিরহাট প্রতিনিধি
লালমনিরহাটে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে আব্দুল জলিল হত্যা মামলায় স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. হায়দার আলী এ রায় ঘোষণা করেন।
সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা হলেন লালমনিরহাট পৌরসভার সাপ্টানা মাঝাপাড়া এলাকার রহমত আলী মোল্লার মেয়ে নিহতের স্ত্রী মমিনা বেগম (২৭) এবং তাঁর প্রেমিক সদর উপজেলার মহেন্দ্রনগর ইউনিয়নের কিসমত গাছ (পাঙ্গাটারি) এলাকার রমজান মুন্সির ছেলে গোলাম রব্বানী।
মামলার বিবরণে জানা গেছে, গত ২০২১ সালের ২১ জুলাই রাতে মমিনা বেগম তাঁর প্রেমিক গোলাম রব্বানীর সহযোগিতায় কৌশলে স্বামী আব্দুল জলিলকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে অচেতন করেন। পরে তাঁকে বালিশচাপা দিয়ে হত্যা করেন। এ ঘটনায় নিহতের ভাই আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে ওই সালের ২৭ জুলাই লালমনিরহাট সদর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।
মামলাটি দীর্ঘ তদন্ত শেষে তদন্তকারী কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক মাহমুদুন-নবী আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। ২৭ জন সাক্ষীর সাক্ষ্যপ্রমাণ শেষে আজ আসামিদের উপস্থিতিতে আদালত এ মামলার রায় ঘোষণা করেন।
রায়ে আদালত উল্লেখ করেন আব্দুল জলিলকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার দায়ে তাঁর স্ত্রী মমিনা বেগম ও তাঁর প্রেমিক গোলাম রব্বানীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও প্রত্যেকের ১০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও তিন মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
লালমনিরহাট জেলা ও দায়রা জজ আদালতের দায়িত্বপ্রাপ্ত পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আনোয়ার হোসেন মিঠু বলেন, আব্দুল জলিলকে শ্বাসরোধে হত্যার বিষয়টি প্রমাণিত হওয়ায় আদালত এ রায় দেন।
রায় ঘোষণার পর মামলার বাদী আব্দুর রশিদ বলেন, ‘আসামিদের ফাঁসি হলে আরও খুশি হতাম। দণ্ডিত আসামি মমিনা বেগম ও গোলাম রব্বানী পরিকল্পিতভাবে ভাইকে হত্যা করেছে। যা আমরা আদালতে প্রমাণ করতে পেরেছি।’
টাঙ্গাইল প্রতিনিধি
টাঙ্গাইলে নেশার টাকা না পেয়ে বাবাকে হত্যার দায়ে ওয়াহেদুজ্জামান (৩৯) নামে এক যুবকের মৃত্যুদণ্ডের দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। আজ রোববার (৩০ নভেম্বর) দুপুরে টাঙ্গাইলের সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক হাফিজুর রহমান এ রায় দেন। আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শফিকুল ইসলাম রিপন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ওয়াহেদুজ্জামান সখীপুর উপজেলার দড়িপাড়া পশ্চিমপাড়া গ্রামের আব্দুস সামাদের ছেলে।
আদালত সূত্রে জানা গেছে, মাদকাসক্ত ওয়াহেদুজ্জামান টাকার জন্য মা-বাবার ওপর অত্যাচার করতেন। ২০২৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি ওয়াহেদুজ্জামানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বাবার বাড়ি চলে যান তাঁর মা। ওই দিন রাতে বাড়িতে থাকা বাবা আব্দুস সামাদ (৬৫) ছেলেকে মাদকের টাকা দিতে রাজি হননি।
এতে ক্ষিপ্ত হয়ে শয়নকক্ষে আব্দুস সামাদকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে ঘরে তালা লাগিয়ে পালিয়ে যান ওয়াহেদুজ্জামান। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে। পরে নিহতের ভাই আব্দুর রশিদ বাদী হয়ে সখীপুর থানায় ওয়াহেদুজ্জামানের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা করেন।
টাঙ্গাইল আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) শফিকুল ইসলাম রিপন জানান, মামলার কিছুদিন পরই আসামিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। রায়ের সময় আসামি ওয়াহেদুজ্জামান আদালতে উপস্থিত ছিলেন। আদালতে সব সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়। রায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আসামি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন রাষ্ট্র কর্তৃক নিযুক্ত আইনজীবী গোলাম মোস্তফা মিয়া। তিনি বলেন, ‘মামলার রায়ে আমরা সন্তুষ্ট নই, উচ্চ আদালতে আপিল করা হবে।’
