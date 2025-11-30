Ajker Patrika

বেকারির প্যাটিসে তেলাপোকা, গুনতে হলো লাখ টাকা জরিমানা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বেকারির প্যাটিসে তেলাপোকা, গুনতে হলো লাখ টাকা জরিমানা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় খাদ্যপণ্যে তেলাপোকা পাওয়ার অভিযোগে একটি বেকারিকে এক লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের যৌথ দল। আজ রোববার সদর উপজেলার টিএ রোডের শাহী বেকারি নামক একটি খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানকে এ জরিমানা করা হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় এ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মো. বশির আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

জানা যায়, শহরের সিরাজুল উলুম তালিমুল কোরআন মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের জন্য শাহী বেকারি থেকে প্যাটিস কেনা হলে খাদ্যের ভেতরে তেলাপোকা পাওয়া যায়। বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।

অভিযোগের ভিত্তিতে বেকারিটিতে অভিযান চালিয়ে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। বেকারির ভেতরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অরক্ষিতভাবে খাদ্য প্রস্তুত এবং যত্রতত্র তেলাপোকার অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

এ কারণে প্রতিষ্ঠানটির প্রোপ্রাইটর মোছলেহ উদ্দিনকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এর ২৫ শতাংশ অর্থাৎ ১০ হাজার টাকা তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিষ্ঠান সিরাজুল উলুম তালিমুল কোরআন মাদ্রাসাকে প্রদান করা হয়।

এ ছাড়া খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের জন্য অতিরিক্ত আরও ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। মোট জরিমানা দাঁড়ায় এক লাখ টাকা।

জানতে চাইলে ভোক্তা অধিকারের সহকারী পরিচালক ইফতেখারুল আলম রিজভী বলেন, প্রতিষ্ঠানটিকে সতর্ক করে ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাদ্য প্রস্তুতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই ধরনের অনিয়ম পুনরায় ধরা পড়লে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

