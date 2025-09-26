Ajker Patrika
> সারা দেশ
> বগুড়া

বগুড়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

বগুড়া প্রতিনিধি
ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ট্রাকের ধাক্কায় দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া সিএনজিচালিত অটোরিকশা। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে মা ও মেয়ে।

আজ শুক্রবার সকালে সারিয়াকান্দি উপজেলার ফুলবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকায় বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সারিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামিরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হচ্ছে—গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কুঠিবাড়ি গ্রামের বিপুল চন্দ্র দাস (৩৮), তার ছেলে বিপ্লব চন্দ্র দাস (৫) ও অটোরিকশাচালক শিবগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের শুকুর আলী (৪০)। আহতরা হলো—বিপুলের স্ত্রী মমতা রানী দাস (৩২) ও মেয়ে রুপা মনি দাস (১২)।

ওসি জামিরুল ইসলাম জানান, বিপুল পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকতেন। দুর্গাপূজার ছুটিতে পরিবার নিয়ে সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন তিনি। আজ ভোরে ঢাকা থেকে বাসে বগুড়ায় নেমে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় নারচীতে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। ফুলবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকায় অটোরিকশাটি পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া গতির একটি বালুবাহী ট্রাক এটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক শুকুর আলী নিহত হন। স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত চারজনকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল ৯টার দিকে বিপুল ও তাঁর ছেলে বিপ্লব মারা যায়। গুরুতর আহত মমতা রানী ও রুপা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ওসি বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই বালুবাহী ট্রাকের চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। ট্রাকটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। নিহত তিনজনের লাশ আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

বিষয়:

বগুড়াঅটোরিকশাসংঘর্ষনিহতরাজশাহী বিভাগসারিয়াকান্দিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

বগুড়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

বগুড়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

সুনামগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা মেয়েসহ নিহত ৩

সুনামগঞ্জে ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে মা মেয়েসহ নিহত ৩

চুরির ঘটনা ঘিরে মনোমালিন্যের জেরে বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা করেন রাসেল: র‍্যাব

চুরির ঘটনা ঘিরে মনোমালিন্যের জেরে বৃদ্ধাকে গলা কেটে হত্যা করেন রাসেল: র‍্যাব

২০ ঘণ্টা পর কুমার নদে ভেসে উঠল আরেক নাতির লাশ

২০ ঘণ্টা পর কুমার নদে ভেসে উঠল আরেক নাতির লাশ