বগুড়ায় ট্রাক-অটোরিকশা সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ নিহত ৩

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার সারিয়াকান্দিতে বালুবাহী ট্রাকের সঙ্গে সিএনজিচালিত অটোরিকশার সংঘর্ষে বাবা-ছেলেসহ তিনজন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে মা ও মেয়ে।
আজ শুক্রবার সকালে সারিয়াকান্দি উপজেলার ফুলবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকায় বগুড়া-সারিয়াকান্দি সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে। সারিয়াকান্দি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জামিরুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহতরা হচ্ছে—গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার কুঠিবাড়ি গ্রামের বিপুল চন্দ্র দাস (৩৮), তার ছেলে বিপ্লব চন্দ্র দাস (৫) ও অটোরিকশাচালক শিবগঞ্জ উপজেলার সুলতানপুর গ্রামের শুকুর আলী (৪০)। আহতরা হলো—বিপুলের স্ত্রী মমতা রানী দাস (৩২) ও মেয়ে রুপা মনি দাস (১২)।
ওসি জামিরুল ইসলাম জানান, বিপুল পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকতেন। দুর্গাপূজার ছুটিতে পরিবার নিয়ে সারিয়াকান্দি উপজেলার নারচী গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন তিনি। আজ ভোরে ঢাকা থেকে বাসে বগুড়ায় নেমে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় নারচীতে শ্বশুরবাড়িতে যাচ্ছিলেন। ফুলবাড়ি কাঁঠালতলা এলাকায় অটোরিকশাটি পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা বেপরোয়া গতির একটি বালুবাহী ট্রাক এটিকে ধাক্কা দেয়। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক শুকুর আলী নিহত হন। স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা আহত চারজনকে উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সকাল ৯টার দিকে বিপুল ও তাঁর ছেলে বিপ্লব মারা যায়। গুরুতর আহত মমতা রানী ও রুপা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে।
ওসি বলেন, দুর্ঘটনার পরপরই বালুবাহী ট্রাকের চালক ও হেলপার পালিয়ে গেছে। ট্রাকটি পুলিশ হেফাজতে রয়েছে। নিহত তিনজনের লাশ আইনগত প্রক্রিয়া শেষে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
