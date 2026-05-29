বগুড়া

কোরবানির আনন্দ পৌঁছাল দরজায় দরজায়, বগুড়া-২ আসনে ৫ হাজার মানুষের মুখে হাসি

বগুড়া প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ মে ২০২৬, ১২: ২৭
বগুড়ায় ৫ হাজার দরিদ্র-অসহায় মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় কোরবানির মাংস। ছবি: আজকের পত্রিকা

পবিত্র ঈদুল আজহার দিনে যখন অনেক ঘরে কোরবানির মাংস রান্নার প্রস্তুতি চলছিল, তখনো কিছু ঘরে ছিল না ঈদের আনন্দ। তবে সেই ঘরগুলো বেশিক্ষণ আনন্দশূন্য থাকতে পারেনি। সেসব ঘরে পৌঁছে গেছে কোরবানির আনন্দ, বদলে গেছে বহু মানুষের ঈদের দিন।

বগুড়া-২ (শিবগঞ্জ-মোকামতলা) আসনের শতাধিক গ্রামের প্রায় ৫ হাজার অসহায়, দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের মানুষের হাতে কোরবানির মাংস তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলমের পক্ষ থেকে। গতকাল ঈদের দিনজুড়ে স্বেচ্ছাসেবকদের মাধ্যমে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

স্থানীয় সূত্র বলেছে, প্রতিমন্ত্রীর এই উদ্যোগে কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কোরবানির গরু দেয়। পরে সেসব গরু কোরবানি করে মাংস সুশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন গ্রামে পৌঁছে দেওয়া হয়।

শিবগঞ্জের এক বাসিন্দা বলেন, ‘প্রতিবছরই ঈদের দিনে অন্যদের ঘরে মাংস রান্না হতে দেখি, কিন্তু আমাদের ঘরে হয় না। এবার নিজের ঘরেই রান্না করেছি, এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দ।’

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, ‘এটি কেবল একটি সহায়তা কর্মসূচি নয়, এটি মানুষের পাশে দাঁড়ানোর একটি মানবিক দৃষ্টান্ত। এই উদ্যোগে শুধু খাবারই পৌঁছায়নি, পৌঁছেছে সম্মান, সহমর্মিতা আর ঈদের প্রকৃত আনন্দের বার্তা।’

