বগুড়ায় পুকুর নিয়ে বিরোধে যুবদল নেতা খুন, আ.লীগ নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ার কাহালুতে বিরোধপূর্ণ পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে যুবদল নেতা রাহুল সরকার (২৮) খুন হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার দিকে কাহালু উপজেলার মালঞ্চা ইউনিয়নের মাগুড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রাহুল সরকার বগুড়া শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি বগুড়া শহরের কৈগাড়ি এলাকার আব্দুস সোবাহান সরকারের ছেলে। কাহালু থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহবুব হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, মাগুড়া গ্রামের একটি খাস পুকুর নিয়ে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে রাহুল সরকারের বিরোধ চলছিল। মঙ্গলবার দুপুরে রাহুল সরকার সেখানে গিয়ে বড়শি দিয়ে পুকুর থেকে মাছ ধরার সময় গ্রামের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায় রাহুলকে উপুর্যপরি ছুরিকাঘাত করে প্রতিপক্ষ। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
বগুড়া শহর যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হাসান শিবলু বলেন, রাহুল মাগুড়া গ্রামের একটি খাস পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করছিলেন। মঙ্গলবার উজ্জ্বল নামের এক যুবদল কর্মীকে সাথে নিয়ে মাগুড়া গ্রামে যান। শিবলু দাবি করেন, সেখানে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় গ্রামের কতিপয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী রাহুলের উপর হামলা করে উপুর্যপরি ছুরিকাঘাত করে। রাহুল দৌড়ে গিয়ে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলে হামলাকারীরা সেখানে গিয়ে আবারো ছুরিকাঘাত করে।
সৌরভ হাসান শিবলু বলেন, ওই বাড়ির লোকজন রাহুলকে রক্ষা না করে বাড়ির বাহিরে ফেলে রেখে রক্ত পানি দিয়ে মুছে ফেলে এবং বাড়িতে তালা দিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, ঘটনার অনেক পরে পুলিশ এসে রাহুলের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
কাহালু থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহবুব হোসেন বলেন, খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। খুনের সাথে জড়িতদের সনাক্ত করতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। তাৎক্ষণিক কাউকে সনাক্ত করে আটক করা যায়নি।
বগুড়ার কাহালুতে বিরোধপূর্ণ পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে প্রতিপক্ষের ছুরিকাঘাতে যুবদল নেতা রাহুল সরকার (২৮) খুন হয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার দিকে কাহালু উপজেলার মালঞ্চা ইউনিয়নের মাগুড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রাহুল সরকার বগুড়া শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক। তিনি বগুড়া শহরের কৈগাড়ি এলাকার আব্দুস সোবাহান সরকারের ছেলে। কাহালু থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহবুব হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, মাগুড়া গ্রামের একটি খাস পুকুর নিয়ে গ্রামের লোকজনের সঙ্গে রাহুল সরকারের বিরোধ চলছিল। মঙ্গলবার দুপুরে রাহুল সরকার সেখানে গিয়ে বড়শি দিয়ে পুকুর থেকে মাছ ধরার সময় গ্রামের কয়েকজন যুবকের সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায় রাহুলকে উপুর্যপরি ছুরিকাঘাত করে প্রতিপক্ষ। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়।
বগুড়া শহর যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হাসান শিবলু বলেন, রাহুল মাগুড়া গ্রামের একটি খাস পুকুর ইজারা নিয়ে মাছ চাষ করছিলেন। মঙ্গলবার উজ্জ্বল নামের এক যুবদল কর্মীকে সাথে নিয়ে মাগুড়া গ্রামে যান। শিবলু দাবি করেন, সেখানে বড়শি দিয়ে মাছ ধরার সময় গ্রামের কতিপয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী রাহুলের উপর হামলা করে উপুর্যপরি ছুরিকাঘাত করে। রাহুল দৌড়ে গিয়ে একটি বাড়িতে আশ্রয় নিলে হামলাকারীরা সেখানে গিয়ে আবারো ছুরিকাঘাত করে।
সৌরভ হাসান শিবলু বলেন, ওই বাড়ির লোকজন রাহুলকে রক্ষা না করে বাড়ির বাহিরে ফেলে রেখে রক্ত পানি দিয়ে মুছে ফেলে এবং বাড়িতে তালা দিয়ে পালিয়ে যায়। তিনি বলেন, ঘটনার অনেক পরে পুলিশ এসে রাহুলের লাশ উদ্ধার করে নিয়ে যায়।
কাহালু থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মাহবুব হোসেন বলেন, খবর পেয়েই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে। খুনের সাথে জড়িতদের সনাক্ত করতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে। তাৎক্ষণিক কাউকে সনাক্ত করে আটক করা যায়নি।
মালিক-শ্রমিকদের দ্বন্দ্বে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নাটোর থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে। তিন দফা উভয় পক্ষ বৈঠকে বসলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। ফলে উত্তরের এই তিন জেলার যাত্রীরা চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।২৫ মিনিট আগে
ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসারের কক্ষে চেয়ারে বসে রোগীদের সেবা দিচ্ছেন সিকিউরিটি গার্ড। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে সমালোচনা শুরু হয়। গতকাল সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) বিকেল সোয়া ৫টার দিকে ধারণ করা ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, হাসপাতালের জরুরি বিভাগের২৯ মিনিট আগে
রাজশাহীতে বিএনপির এক নেতার কাছে যুবদলের এক নেতা পাঁচ লাখ টাকা চেয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। থানায় লিখিত অভিযোগ ও কলরেকর্ড থেকে জানা গেছে, চাঁদা দিতে না চাইলে মোফাজ্জল হোসেন শুভ ওরফে কুরুল নামের ওই যুবদল নেতা বিএনপি নেতা মইফুল ইসলামকে হুমকি দিয়ে বলেছেন, ‘তোকে যেখানে পাব, সেখানেই কুপিয়ে মারব।’৩৫ মিনিট আগে
রাজধানীর বাড্ডার নিমতলার শ্রীশ্রী মহাদেব আশ্রম ও কালীমন্দিরে দায়িত্বরত পুলিশ ও আনসার সদস্যদের মালামালসহ ৩০ রাউন্ড গুলি চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ মঙ্গলবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ভোরে তাঁরা যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখন এ ঘটনা ঘটে। পরে ৩০ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় বাড্ডা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাইফ১ ঘণ্টা আগে