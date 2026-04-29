Ajker Patrika
বগুড়া

৩ বছরেও শেষ হয়নি সেতুর পুনর্নির্মাণ কাজ

  • ফতেহ আলী সেতু পুনর্নির্মাণের কয়েক দফায় মেয়াদ বাড়িয়েও কাজ শেষ হয়নি।
  • সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, গাবতলী ও ধুনট উপজেলার অন্তত ১২ লাখ মানুষের ভোগান্তি।
  • ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে পৌনে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়ে সেতুটি পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়।
বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়া শহরের মাঝ দিয়ে বয়ে যাওয়া করতোয়া নদীর ওপর পুনর্নির্মাণাধীন ফতেহ আলী সেতু। ছবি: আজকের পত্রিকা

বগুড়ার করতোয়া নদীর ওপর ফতেহ আলী সেতু পুনর্নির্মাণের কাজ তিন বছরেও শেষ হয়নি। নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও এখনো কাজ শেষ না হওয়ায় ভোগান্তির শিকার হচ্ছে সাধারণ মানুষ। বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছে জেলার সারিয়াকান্দি, সোনাতলা, গাবতলী ও ধুনট উপজেলার অন্তত ১২ লাখ মানুষ। কেননা তারা এই সেতুর ওপর বেশি নির্ভরশীল।

সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, ২০১৮ সালে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করে সেতুটি পরিত্যক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় ১৯ কোটি ৮৩ লাখ টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কার্যাদেশ অনুযায়ী ২০২৪ সালের মে মাসে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও কয়েক দফায় সময় বাড়িয়ে সর্বশেষ ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত মেয়াদ নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু সেই সময়সীমাও অনেক আগে শেষ হয়েছে, তবুও কাজের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়।

সরেজমিনে দেখা গেছে, সেতুর প্রায় ৮৭ শতাংশ ভৌত কাজ শেষ হলেও এখনো রেলিং ও সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ বাকি রয়েছে। সেতুর ওপর অস্থায়ীভাবে বাঁশের ঘেরা দিয়ে রাখা হয়েছে, যা পথচারীদের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। স্থানীয়দের অভিযোগ, নির্মাণকাজের ধীরগতির কারণে প্রায়ই ছোট-বড় দুর্ঘটনা ঘটছে, এমনকি হোঁচট খেয়ে নদীতে পড়ে প্রাণহানির ঘটনাও ঘটছে।

চেলোপাড়া এলাকার বাসিন্দা অনিমেষ রায় বলেন, এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন হাজারো মানুষ চলাচল করে। আগে এখানে ঝুঁকিপূর্ণ একটি বাঁশের সাঁকো ছিল। এখন সংযোগ সড়ক নির্মাণ হলেও সেতুর কাজ শেষ না হওয়ায় আমাদের দুর্ভোগ কমেনি।

স্থানীয় আরেক বাসিন্দা আজমল হোসেন জানান, ফুটপাত দখল করে দোকানপাট বসানো এবং অটোরিকশা দাঁড়িয়ে থাকার কারণে স্কুলগামী শিশুদের নিয়ে চলাচল করা অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়েছে। তারা দ্রুত ফুটপাত দখলমুক্ত করে সেতুর কাজ সম্পন্ন করার দাবি জানান।

এ বিষয়ে বগুড়া সড়ক ও জনপথ বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মো. রাশেদুল হক বলেন, ৩১ জুলাই ২০২২ সালে কার্যাদেশ দেওয়া হয়। বর্তমানে ভৌত কাজের অগ্রগতি ৮৭ শতাংশ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৫৬ শতাংশ। চুক্তিমূল্য অপরিবর্তিত রেখেই অবশিষ্ট কাজ, বিশেষ করে সৌন্দর্যবর্ধনের কাজ, আগামী দুই মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে বলে আমরা আশা করছি।

স্থানীয়দের মতে, বগুড়া শহরের সঙ্গে পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান মাধ্যম এই সেতু। দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণকাজ ঝুলে থাকায় জনদুর্ভোগ চরমে পৌঁছেছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করার দাবি জানিয়েছেন ভুক্তভোগীরা।

