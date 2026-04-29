গোপনাঙ্গ দেখানোর ভিডিও ভাইরাল, বখাটে গ্রেপ্তার

ময়মনসিংহে দুই ছাত্রীকে লুঙ্গি তুলে গোপনাঙ্গ দেখানোর ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ভাইরাল হয়েছে। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর মাহমুদুল হাসান (৪৫) নামের এক বখাটেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ বুধবার (২৯ এপ্রিল) বিকেলে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
অভিযুক্ত মাহমুদুল হাসান সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি থানার আজুগড়া দক্ষিণপাড়া এলাকার বাসিন্দা।
এর আগে এ দিন সকালে তথ্য ও প্রযুক্তির সহায়তায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সিরাজগঞ্জ থেকে অভিযুক্ত মাহমুদুল হাসানকে গ্রেপ্তার করেন জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা।
সম্প্রতি নগরীর নতুন বাজার এলাকার আফরোজ খান মডেল স্কুলের পেছনের নির্জন গলিতে নারী শিক্ষার্থীদের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
ভিডিওতে দেখা যায়, নির্জন গলি দিয়ে দুই ছাত্রী হেঁটে হেঁটে আসছে। এ সময় এক যুবক এগিয়ে দুই ছাত্রীর সামনে দাঁড়িয়ে লুঙ্গি তুলে গোপনাঙ্গ দেখান। পরে ওই দুই শিক্ষার্থী পাশ কেটে চলে আসে। ওই যুবকও তাদের পেছনে পেছনে আসেন।
পুলিশ জানায়, সম্প্রতি নগরীর নতুন বাজার এলাকার আফরোজ খান মডেল স্কুলের পেছনের গলিতে নারী শিক্ষার্থীদের সামনে মাহমুদুল হাসান কর্তৃক সংঘটিত বিকৃত যৌনাচারের অঙ্গভঙ্গির একটি ভিডিও ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হলে নগরবাসীর মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এরপর ঘটনাটি নিয়ে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ তদন্ত শুরু করে। সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় ও অবস্থান শনাক্ত করে সিরাজগঞ্জ থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ আল মামুন।
