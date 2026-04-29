Ajker Patrika
পটুয়াখালী

সফট বাইটের ম্যানেজার ফয়সালের মরদেহ উদ্ধার, রুমমেট পলাতক

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
সফট বাইটের ম্যানেজার ফয়সালের মরদেহ উদ্ধার, রুমমেট পলাতক
ফয়সাল বাদশা। ছবি: সংগৃহীত

পটুয়াখালীতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সফট বাইটের একটি শাখার ম্যানেজার ফয়সাল বাদশার মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর তাঁর রুমমেট নাইমুল ইসলাম চয়ন পলাতক রয়েছেন। চয়নের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৫ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

বুধবার (২৯ এপ্রিল) বিকেলে শহরের পৌর এলাকার সবুজবাগ ১০ নম্বর লেনের একটি ভাড়া বাসা থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

নিহত ফয়সাল বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার বাসিন্দা মো. জসিম উদ্দিনের ছেলে। তিনি পটুয়াখালীর সফট বাইট নামক একটি প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থী ছিলেন ফয়সাল।

পটুয়াখালীর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) মো. সাজেদুল ইসলাম সজল বলেন, ‘আবদ্ধ অবস্থায় একটি ঘরে মরদেহ পাওয়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। সিআইডি, পিবিআইসহ সকলে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলামত জব্দ করেছি। বিভিন্ন ধরনের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। আমাদের তদন্ত চলমান রয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে আমরা জানতে পারব, এটি হত্যা নাকি আত্মহত্যা।’

