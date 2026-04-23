Ajker Patrika
বগুড়া

শাজাহানপুরে মাদক কারবারিকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা

শাজাহানপুর(বগুড়া) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ার শাজাহানপুর উপজেলার বনানী এলাকায় চিহ্নিত মাদক কারবারি রকিকে (৩২) প্রকাশ্যে কুপিয়ে এবং পিটিয়ে হত্যা করেছে অজ্ঞাতরা। নিহত রকি গণ্ডগ্রাম এলাকার বেলাল হোসেনের ছেলে। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) দুপুর সোয়া ১টার দিকে ওই এলাকার গাক অফিসের সামনে মহাসড়কের ওপরে এ ঘটনা ঘটে।

লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে পুলিশ।

শাজাহানপুর থানার সেকেন্ড অফিসার উপপরিদর্শক (এসআই) আবু জাররা আজকের পত্রিকাকে বলেন, নিহত রকি এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি। সংবাদ পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গে নিয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘কারা, কেন এ ঘটনা ঘটিয়েছে তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিস্তারিত পরে জানা যাবে।’

বিষয়:

বগুড়াহত্যাকাণ্ডকুপিয়ে হত্যাবগুড়া সদরহত্যামাদকশাজাহানপুর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

