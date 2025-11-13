Ajker Patrika

বগুড়ায় রেললাইনের ফিশপ্লেট খুলে নাশকতার চেষ্টা

বগুড়া প্রতিনিধি
রেললাইনের ফিশপ্লেট খুলে ফেলে দুর্বৃত্তরা। ছবি: আজকের পত্রিকা
বোনারপাড়া-সান্তাহার রুটে বগুড়ার সুখানপুকুর এলাকায় রেললাইনের ফিশপ্লেট খুলে নাশকতার চেষ্টা চালিয়েছে দুর্বৃত্তরা। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে সুখানপুকুর ও সৈয়দ আহমদ ডিগ্রি কলেজের মাঝামাঝি নতুনপাড়া সুকান্তপুর এলাকায় রেললাইনের ফিশপ্লেট খুলে রাখার ঘটনা ঘটে। বগুড়া রেলওয়ের উপসহকারী প্রকৌশলী আফজাল হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আফজাল হোসেন জানান, আজ সকালে খুলে ফেলা দুটি ফিশপ্লেট রেললাইন রক্ষণাবেক্ষণ দলের নজরে পড়ে। তাৎক্ষণিকভাবে রেলের কর্মীরা ফিশপ্লেটগুলো পুনরায় স্থাপন করে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখেন। তিনি জানান, ফিশপ্লেট খুলে ফেলার বিষয়টি ইচ্ছাকৃত নাশকতার ইঙ্গিত দেয়। এতে বড় ধরনের ট্রেন দুর্ঘটনা হতে পারত। এই ঘটনায় রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। বগুড়া স্টেশন থেকে শুরু করে আশপাশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে রেলওয়ে পুলিশ ও নিরাপত্তা টহল বাড়ানো হয়েছে।

