Ajker Patrika
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বগুড়া

শেরপুরে গোয়ালঘরে আগুন, পুড়ে মারা গেছে ৫ গরু ও ৭ ভেড়া

শেরপুর (বগুড়া) প্রতিনিধি  
শেরপুরে গোয়ালঘরে আগুন, পুড়ে মারা গেছে ৫ গরু ও ৭ ভেড়া
পুড়ে যাওয়া গোয়ালঘরে মো. দবিবুর রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার শেরপুরে গোয়ালঘরে আগুন লেগে পাঁচটি গরু ও সাতটি ভেড়া পুড়ে মারা গেছে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার খানপুর ইউনিয়নের চৌবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আগুনে প্রায় ৯ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন গবাদিপশুর মালিক মো. দবিবুর রহমান।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, রাতে পরিবারের সদস্যরা ঘুমিয়ে ছিলেন। রাত আনুমানিক ৩টার দিকে গোয়ালঘরে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন গোয়ালঘরে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের শিখা দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। তবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় গোয়ালঘরের ভেতরে থাকা গবাদিপশুগুলো বের করে আনা সম্ভব হয়নি।

দবিবুর রহমান বলেন, ‘গরু ও ভেড়াগুলোই ছিল আমার পরিবারের আয়ের অন্যতম উৎস। এগুলো পালন করে আমি সংসারের খরচ চালাতাম। এক রাতের আগুনে আমার পাঁচটি গরু ও সাতটি ভেড়া পুড়ে মারা গেছে। এতে প্রায় ৯ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখন নতুন করে গবাদিপশু কেনার মতো সামর্থ্য আমার নেই।’

শেরপুর ফায়ার স্টেশনের ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর বখতিয়ার উদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে তাঁরা ঘটনাস্থলে যান। তবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা পৌঁছানোর আগেই স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। গোয়ালঘরে থাকা গরু ও ভেড়া পুড়ে মারা গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, কয়েলের আগুন থেকে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হতে পারে।

শেরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এস এম মঈনুদ্দিন বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

বিষয়:

বগুড়াশেরপুরগবাদিপশুআগুনরাজশাহী বিভাগ
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