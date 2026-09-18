ঠাকুরগাঁও-১ আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত করেছে বিএনপি

ঠাকুরগাঁও-১ আসনে দলের প্রার্থী কে হচ্ছেন, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএনপি। তবে এই সিদ্ধান্ত এখনই জানাতে চান না দলটির নীতিনির্ধারকেরা।
আজ শুক্রবার রাতে গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে মনোনয়ন বোর্ডের সভা শেষে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী এ ব্যাপারে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। তিনি বলেন, আজ স্থায়ী কমিটির যে বৈঠক, সেটা আসলে মনোনয়ন বোর্ডের বৈঠক। সেখানে ঠাকুরগাঁও-১ আসনের প্রার্থী চূড়ান্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব বলেন, ঠাকুরগাঁও-১ আসনের উপনির্বাচনে লড়তে কে বিএনপির মনোনয়ন পাচ্ছেন, সে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে ওই সিদ্ধান্ত পরে জানানো হবে।
এর আগে আজ সন্ধ্যা সোয়া ৭টার দিকে রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বৈঠকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব ছাড়াও স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, আবদুল মঈন খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, সেলিমা রহমান, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, আমানউল্লাহ আমান, ইসমাইল জবিউল্লাহ ও ফরহাদ হালিম ডোনার অংশ নেন।
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে রুমিন ফারহানা বলেছেন, বাংলাদেশের যেকোনো নাগরিক যেকোনো সময় দেশ ছাড়তে ও দেশে ফিরতে পারেন। শেখ হাসিনার দেশে ফেরা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, দেশে ফেরার পর সরকার কী পদক্ষেপ নেবে, তা সরকারের বিষয়।২ ঘণ্টা আগে
জাতীয় ঐকমত্য ও গণভোটের গণরায়ের ভিত্তিতে অবিলম্বে সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের দাবি জানিয়েছেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি হাসনাত কাইয়ূম। সংসদের ছয় মাসেও এ পরিষদ গঠন না হওয়া এবং গণ-অভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষাবিরোধী আইন প্রণয়নের প্রতিবাদে আয়োজিত গণসমাবেশে...২ ঘণ্টা আগে
‘গণতন্ত্র তারেক রহমানের হাতে সুরক্ষিত নয়, মানবাধিকারও তারেক রহমানের হাতে সুরক্ষিত নয়। তারেক রহমান নতুন স্বৈরাচার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। যদি নতুন স্বৈরাচার হিসেবে আবির্ভূত হন, আমরা বিশ্বাস করি, তারেক রহমান শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচার হওয়ার বহু আগেই এ দেশের জনগণ রাজপথ প্রকম্পিত করবে এবং তারেক রহমান...৩ ঘণ্টা আগে
জামায়াতে ইসলামী নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোটের রংপুর অভিমুখে লংমার্চ আগামীকাল শনিবার। এই কর্মসূচিতে কোনো বাধা সৃষ্টি না করতে সরকারের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল ও লংমার্চ বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক...৫ ঘণ্টা আগে