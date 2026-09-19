Ajker Patrika
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মশা নিধনে মাঠে ডিএনসিসির ১৫০০ কর্মী, বিমানবন্দর এলাকায় ৫০০ টাকা জরিমানা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মশা নিধনে মাঠে ডিএনসিসির ১৫০০ কর্মী, বিমানবন্দর এলাকায় ৫০০ টাকা জরিমানা
ডিএনসিসিতে এডিস মশার লার্ভা নিধনে মাঠে কাজ করছে ১৫০০ কর্মী। ছবি: আজকের পত্রিকা

এডিস মশার লার্ভা নিধনে মাঠে কাজ করছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ১৫০০ কর্মী। এদিকে বিমানবন্দর এলাকায় একটি দোকানে এডিস লার্ভা পাওয়ায় ৫০০ টাকা জরিমানা করেছে ডিএনসিসির ভ্রাম্যমাণ আদালত।

শনিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) ডিএনসিসির জনসংযোগ বিভাগ থেকে জানানো হয়, আজ রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউ, বিমানবন্দর এলাকা, মণিপুরি পাড়া, রাজাবাজার, লালমাটিয়া, ইকবাল রোড, হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর ও আগারগাঁওসহ ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন এলাকায় ডেঙ্গু মশার লার্ভা নিধনে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

অভিযানের অংশ হিসেবে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের ১০টি অঞ্চলের ৫৪টি ওয়ার্ডে বিভিন্ন এলাকায় মশক সুপারভাইজার, মশক কর্মী, বিএনসিসি ও স্কাউটের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি সোর্স রিডাকশন, লার্ভিসাইডিং, ছাদ বাগান পরিদর্শন, জনসচেতনতা বিষয়ক মাইকিং, নোবালিউরন ট্যাবলেট প্রয়োগ, লিফলেট বিতরণ এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ডেঙ্গু সচেতনতা বিষয়ক দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

বিষয়:

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