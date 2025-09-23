Ajker Patrika
ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পাঁচ সদস্য গ্রেপ্তার, দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি
গ্রেপ্তার ডাকাত দলের পাঁচ সদস্য। ছবি: সংগৃহীত
গ্রেপ্তার ডাকাত দলের পাঁচ সদস্য। ছবি: সংগৃহীত

বগুড়ার কাহালু উপজেলায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় ডাকাত দলের পাঁচ সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে কাহালু থানার পুলিশ। গতকাল সোমবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে উপজেলার কালাই ইউনিয়নের বারমাইল-তিন দীঘিগামী পাকা রাস্তার কুর্ণিপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।

কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিতাই চন্দ্র সরকার এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন স্বাধীন (৪২), রাকিবুল হাসান (১৮), মনিরুজ্জামান (২৪), জাকারিয়া (২০) ও মেজবাউল হাসান নাঈম (২২)।

ওসি জানান, সোমবার রাতে কুর্ণিপাড়া বাজার থেকে পূর্ব দিকে পাকা রাস্তায় দেশীয় অস্ত্রসহ ৮-১০ জনের ডাকাত দল ডাকাতির প্রস্তুতি নিচ্ছিল। স্থানীয় জনগণ বুঝতে পেরে ডাকাত দলের পাঁচ সদস্যকে আটক করে গণধোলাই দেয়। এ সময় ডাকাত দলের অন্য সদস্যরা পালিয়ে যান।

পরে খবর পেয়ে পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। গ্রেপ্তারকৃতদের কাছে থেকে একটি চাপাতি, একটি বার্মিজ চাকু, দুটি স্টিলের লাঠি ও দুটি ইলেকট্রিক শক দেওয়ার যন্ত্র উদ্ধার করা হয়। তাঁদের নামে পুলিশ বাদী হয়ে ডাকাতির প্রস্তুতির মামলা দিয়ে আদালতে হাজির করার প্রস্তুতি চলছে বলে জানান ওসি।

বিষয়:

বগুড়াডাকাতিআটকপুলিশডাকাতরাজশাহী বিভাগকাহালু
