ভোলায় মাইক্রোবাস থেকে ৩০ কেজি গাঁজাসহ আটক ১

ভোলায় মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে একটি মাইক্রোবাস থেকে গাঁজাসহ একজনকে আটক করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। আটক ব্যক্তির নাম মো. আবুল কালাম আজাদ মাঝি (৫০)। তিনি পটুয়াখালী সদর উপজেলার বানঘাটা গ্রামের বাসিন্দা।
আজ শনিবার রাতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন কোস্ট গার্ড ভোলা দক্ষিণ জোনের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন।
সাব্বির আলম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ বিকেলে ভোলার সদর উপজেলার পূর্ব ইলিশা ইউনিয়নের সোনাডুগীসংলগ্ন এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযান চলাকালে সন্দেহভাজন একটি মাইক্রোবাস তল্লাশি করে ৩০ কেজি গাঁজাসহ আবুল কালাম আজাদকে আটক করা হয়। আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম চলছে।
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