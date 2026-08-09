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গাবতলীতে মাছবাহী গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ১, আহত ১

ঢামেক প্রতিবেদক
গাবতলীতে মাছবাহী গাড়ির গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে নিহত ১, আহত ১
ফাইল ছবি

রাজধানীর গাবতলীর দীপনগর মাছের আড়তের পাশে মাছবাহী ফ্রিজিং গাড়ির সিলিন্ডার বিস্ফোরণে ইমরান হোসেন (২৫) নামে এক যুবক নিহত হয়েছেন। একই ঘটনায় গাড়ির চালক মো. ফারুক হোসেন (৪০) আহত হয়েছেন।

শনিবার রাত ৮টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। আহত অবস্থায় দুজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক ইমরানকে রাত ১১টার দিকে মৃত ঘোষণা করেন।

হাসপাতালে নিহতের মামাতো ভাই দেলোয়ার হোসেন সবুজ জানান, ইমরানের বাড়ি নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায়। বাবার নাম সারোয়ার মোল্লা। ইমরান দীপনগরে একটি রেফ্রিজারেটরের দোকানে কাজ করেন।

সবুজ আরও বলেন, দীপনগর এলাকায় রেফ্রিজারেটরের দোকানে সামনে সামনে মাছ বহনকারী ফ্রিজিং গাড়ি মেরামত করে গ্যাস ভরার কাজ চলছিল। হঠাৎ করে সিলিন্ডারটি বিস্ফোরণ হয়। তাদের মধ্যে ইমরান ও ফারুক হোসেন আহত হয়। এরপর তাদেরকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখান থেকে ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হলে চিকিৎসক ইমরানকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঢাকা মেডিকেল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক জানান, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। আহত ব্যক্তি জরুরি বিভাগে চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি দারুস সালাম থানায় অবগত করা হয়েছে।

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