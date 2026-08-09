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জকসু ভিপি-জিএস-এজিএসকে অবাঞ্ছিত করার হুমকি ছাত্রদলের

জবি প্রতিনিধি‎
জকসু ভিপি-জিএস-এজিএসকে অবাঞ্ছিত করার হুমকি ছাত্রদলের
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। ফাইল ছবি

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জকসু) প্রক্টরসহ শিক্ষকদের ওপর শারীরিক হেনস্তা ও হামলার অভিযোগে জকসু ভিপি রিয়াজুল, জিএস আরিফ ও এজিএস মাসুদসহ জড়িতদের বিচারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। অন্যথায় ভিপি, জিএস ও এজিএসকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি।​

শনিবার (৮ আগস্ট) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-দপ্তর সম্পাদক মু. ফজলে রাব্বী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি ও তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইউজিসির চেয়ারম্যান, উপাচার্য, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। অডিটোরিয়ামে জায়গা না থাকায় এবং ইউজিসি চেয়ারম্যানের নিরাপত্তার স্বার্থে মূল গেট বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু জকসু ভিপি রিয়াজুল, জিএস আরিফ ও এজিএস মাসুদের নেতৃত্বে বন্ধ গেটে এলোপাথাড়ি লাথি মারা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, গেট খুলে প্রক্টর ও শিক্ষকরা বাইরে এলে জকসু ভিপি রিয়াজুল ও জিএস আরিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর স্যারকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটে নির্বাচিত হয়েও এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং শিবিরের ‘মব’ সংস্কৃতির মাধ্যমে তারা জকসুর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী কাজ করছেন বলে অভিযোগ তোলে ছাত্রদল।

​জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদি হাসান হিমেল ও সদস্য সচিব শামসুল আরেফিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। অন্যথায় জকসু ভিপি, জিএস ও এজিএসকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা এবং কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা।

বিষয়:

ঢাকা জেলাছাত্রদলরাজধানীঢাকা বিভাগজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়
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