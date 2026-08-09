জকসু ভিপি-জিএস-এজিএসকে অবাঞ্ছিত করার হুমকি ছাত্রদলের

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (জকসু) প্রক্টরসহ শিক্ষকদের ওপর শারীরিক হেনস্তা ও হামলার অভিযোগে জকসু ভিপি রিয়াজুল, জিএস আরিফ ও এজিএস মাসুদসহ জড়িতদের বিচারের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। অন্যথায় ভিপি, জিএস ও এজিএসকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছে সংগঠনটি।
শনিবার (৮ আগস্ট) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ-দপ্তর সম্পাদক মু. ফজলে রাব্বী স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ দাবি ও তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ৪ আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ইউজিসির চেয়ারম্যান, উপাচার্য, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টর ও শিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন। অডিটোরিয়ামে জায়গা না থাকায় এবং ইউজিসি চেয়ারম্যানের নিরাপত্তার স্বার্থে মূল গেট বন্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু জকসু ভিপি রিয়াজুল, জিএস আরিফ ও এজিএস মাসুদের নেতৃত্বে বন্ধ গেটে এলোপাথাড়ি লাথি মারা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, গেট খুলে প্রক্টর ও শিক্ষকরা বাইরে এলে জকসু ভিপি রিয়াজুল ও জিএস আরিফ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর স্যারকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভোটে নির্বাচিত হয়েও এমন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং শিবিরের ‘মব’ সংস্কৃতির মাধ্যমে তারা জকসুর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিপন্থী কাজ করছেন বলে অভিযোগ তোলে ছাত্রদল।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের আহ্বায়ক মেহেদি হাসান হিমেল ও সদস্য সচিব শামসুল আরেফিন বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে এ ঘটনার সুষ্ঠু বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। অন্যথায় জকসু ভিপি, জিএস ও এজিএসকে ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা এবং কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন তারা।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহিবুল্লাহ শেখ জিসান পদত্যাগ করেছেন। আজ রোববার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাকসুর সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।৯ মিনিট আগে
ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলী ভাসমান পেয়ারার হাট পরিদর্শনের পর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও বাংলাদেশের পেয়ারা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে...১২ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে হেরিং বোন বন্ড (ইটের সলিং) সড়কের ইট তুলে কাদা-মাটি দিয়ে রাস্তা সংস্কারের অভিযোগ উঠেছে এওয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সচিব জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। সড়কের ইট তুলে নেওয়ায় বর্তমানে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয়রা...৪০ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১৮ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আজ রোববার (৯ আগস্ট) সিলেট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় থেকে প্রকাশিত...১ ঘণ্টা আগে