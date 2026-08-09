হাওর থেকে সমুদ্র, গড়ে উঠবে মাছের অভয়ারণ্য: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী

কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী মোহাম্মদ আমিন উর রশিদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী ১৬ আগস্ট কিশোরগঞ্জে আসার পথে উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করবেন। মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে সারা দেশ থেকে ১৪ জনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বর্ণপদক দেওয়া হবে। কিশোরগঞ্জ সদরে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে।
আজ শনিবার বিকেলে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
মন্ত্রী বলেন, এই সরকার বিভিন্ন মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিনদের ভাতা দেওয়া শুরু করেছে। ওইদিন কিশোরগঞ্জ থেকে ইমাম মুয়াজ্জিনদের ভাতা দেওয়া শুরু হবে। জনগণের জন্য যে কয়েকটা প্রজেক্ট বা যে কয়েকটা উন্নয়নমূলক কাজ আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে, তার দু-একটি ছাড়া সবই এখান থেকে শুরু হবে।
আমিন উর রশিদ বলেন, বাংলাদেশের ভেতরে কিশোরগঞ্জ এবং বৃহত্তর ময়মনসিংহ মৎস্যের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যার কারণে এই সরকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই জায়গাকে বেছে নিয়েছেন। এ কারণে উনি কিশোরগঞ্জে আসবেন। এই সরকার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, কৃষকদের উন্নতি হলে দেশের উন্নতি হবে। দেশের প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষির সঙ্গে জড়িত। হতে পারে সেটা ধান উৎপাদন, হতে পারে সবজি উৎপাদন, হতে পারে মৎস্য উৎপাদন।
মন্ত্রী বলেন, মুন্সিগঞ্জে নিষিদ্ধ চায়না দুয়ারি জালের বেশ কয়েকটা ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । সিলগালা করে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে আর কোথাও যেন কেউ এই অবৈধ জাল উৎপাদন করতে না পারে, সে লক্ষ্যে সরকার যথেষ্ট সচেতন আছে।
১৬ আগস্ট প্রধানমন্ত্রীর কিশোরগঞ্জ সফর উপলক্ষে শনিবার (৮ আগস্ট) সকালে পাকুন্দিয়ার থানারঘাট-বাহাদিয়া এলাকার ব্রহ্মপুত্র নদ এবং কটিয়াদী উপজেলার আচমিতা জর্জ ইনস্টিটিউট স্টেডিয়াম পরিদর্শন করেন মন্ত্রী।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) সাংস্কৃতিক সম্পাদক মহিবুল্লাহ শেখ জিসান পদত্যাগ করেছেন। আজ রোববার (৯ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে জাকসুর সভাপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কামরুল আহসানের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন।১১ মিনিট আগে
ঝালকাঠির ঐতিহ্যবাহী ভীমরুলী ভাসমান পেয়ারার হাট পরিদর্শনের পর বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি. ক্রিস্টেনসেন জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক বাজারের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রেও বাংলাদেশের পেয়ারা রপ্তানির সুযোগ রয়েছে...১৪ মিনিট আগে
ভোলার চরফ্যাশনে হেরিং বোন বন্ড (ইটের সলিং) সড়কের ইট তুলে কাদা-মাটি দিয়ে রাস্তা সংস্কারের অভিযোগ উঠেছে এওয়াজপুর ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সচিব জামাল উদ্দিনের বিরুদ্ধে। সড়কের ইট তুলে নেওয়ায় বর্তমানে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয়রা...৪১ মিনিট আগে
সিলেট বিভাগে গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে নতুন করে ১৮ জনের শরীরে হাম শনাক্ত হয়েছে। আজ রোববার (৯ আগস্ট) সিলেট বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য) কার্যালয় থেকে প্রকাশিত...১ ঘণ্টা আগে