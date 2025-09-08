Ajker Patrika
ভোলায় মাদ্রাসাশিক্ষক আমিনুল হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ

ভোলা প্রতিনিধি
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৫: ৫১
আমিনুল হক হত্যার বিচার দাবিতে আজ সকালে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোলা দারুল হাদিস কামিল মাদ্রাসার শিক্ষক ও সদর উপজেলা জামে মসজিদের খতিব আমিনুল হক হত্যার বিচার দাবিতে আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) সকালে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করা হয়েছে। ভোলা জেলার সর্বস্তরের তৌহিদি জনতার ব্যানারে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

বেলা ১১টায় ভোলা সদর উপজেলার হাটখোলা জামে মসজিদের সামনে সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন ভোলা দারুল হাদিস কামিল মাদ্রাসা ও বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদাররেছিন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা মোবাশ্বিরুল হক নাঈম।

এতে বক্তব্য দেন মওলানা মো. মিজানুর রহমান আজাদী, আতাউর রহমান মমতাজি, অধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম, ওবায়দুল বিন মোস্তফা, তরিকুল ইসলাম কায়েদ, কামালউদ্দিন, মুফতি আবুল কাশেম, মো. জামালউদ্দিন, মুফতি আহাম্মদউল্লাহ, মীর মো. বেলায়েত হোসেন, তরিকুল ইসলাম তরিক, অধ্যক্ষ মাজহারুল ইসলাম, হাসান মিজানুর রহমান মিঠু, মো. মাকসুদুর রহমান, মওলানা নুরুল আমিন প্রমুখ।

আমিনুল হক হত্যার বিচার দাবিতে আজ সকালে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে সর্বস্তরের তৌহিদি জনতা। ছবি: আজকের পত্রিকা
সমাবেশে রাজনৈতিক দল ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। বক্তারা অবিলম্বে আমিনুল হকের হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। অন্যথায় আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন। শেষে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করা হয়। এর আগে রোববার বেলা ২টায় ভোলা সরকারি স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত মরহুম আমিনুল হকের জানাজা থেকে তাঁর হত্যার বিচারের দাবিতে ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম দেওয়া হয়।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে আমিনুল হককে তাঁর নিজ বসতঘরে কুপিয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ। তারা তাৎক্ষণিকভাবে শনিবার গভীর রাতে বিক্ষোভ মিছিল করে হত্যার বিচার দাবি করে।

এ বিষয়ে ভোলা সদর মডেল থানার ওসি আবু শাহাদাৎ মো. হাচনাইন পারভেজ বলেন, ‘আমিনুল হক হত্যার ঘটনায় রোববার অজ্ঞাত আসামি করে নিহতের স্ত্রী হালিমা বিনতে কামাল বাদী হয়ে ভোলা সদর মডেল থানায় একটি মামলা করেছেন। হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে পুলিশ তৎপর রয়েছে।’

