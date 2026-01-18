Ajker Patrika

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

পটুয়াখালী প্রতিনিধি
আপডেট : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ৪৫
নেতা-কর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে উল্লাস প্রকাশ করেন এবং একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেতা-কর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে উল্লাস প্রকাশ করেন এবং একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

পটুয়াখালীর গলাচিপা ও দশমিনা উপজেলা বিএনপি এবং গলাচিপা পৌর বিএনপির কমিটি বিলুপ্তির খবরে স্থানীয় বিএনপির একাংশের নেতা-কর্মীর মধ্যে উল্লাস দেখা গেছে। কমিটি বিলুপ্ত হওয়া ওই অংশের নেতা-কর্মীরা প্রকাশ্যে মিষ্টি বিতরণ করে আনন্দ প্রকাশ করেন।

গতকাল শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাত ৯টার দিকে গলাচিপা শহরের একটি মিষ্টান্নের দোকানের সামনে এই মিষ্টি বিতরণ করা হয়। এ সময় সেখানে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা স্লোগান দেন এবং একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দেন।

উল্লাসরত নেতা-কর্মীরা বলেন, কমিটি বিলুপ্তির এই সিদ্ধান্ত তাঁদের জন্য নতুন করে কাজ করার সুযোগ তৈরি করেছে। তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে দলীয় সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতার কারণে তাঁরা প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কার্যক্রম চালাতে পারেননি। এখন আর কোনো কমিটি না থাকায় তাঁরা বিএনপি থেকে সদ্য বহিষ্কৃত স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের পক্ষে সরাসরি মাঠে কাজ করতে পারবেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পটুয়াখালী-৩ (দশমিনা-গলাচিপা) আসনে বিএনপি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রার্থী না দিয়ে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরকে সমর্থন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে স্থানীয় বিএনপির একটি অংশ এই সিদ্ধান্ত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়ে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য (সদ্য বহিষ্কৃত) হাসান মামুনের পক্ষে নির্বাচনী কার্যক্রম চালিয়ে আসছিল। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় বিএনপি সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও পৌর কমিটি বিলুপ্ত ও স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়।

নেতা-কর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে উল্লাস প্রকাশ করেন এবং একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
নেতা-কর্মীরা স্লোগানে স্লোগানে উল্লাস প্রকাশ করেন এবং একে অপরকে মিষ্টি খাইয়ে দেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

গলাচিপা উপজেলা বিএনপির সভাপতি সিদ্দিকুর রহমান বলেন, ‘দল অনেক দেরিতে আমাদের কমিটি বিলুপ্ত করেছে। আমাদের নেতা বহিষ্কার হয়েছেন, কমিটিও বিলুপ্ত হয়েছে—এতে আমরা খুশি। এরপরও আমরা হাসান মামুনের পক্ষে কাজ করব। কর্মীরাই তাঁকে আগামী ১২ তারিখ নির্বাচনে বিজয়ী করে ঘরে ফিরিয়ে আনবে।’

এ বিষয়ে পটুয়াখালী জেলা বিএনপির সভাপতি স্নেহাংশু সরকার কুট্টি বলেন, ‘বিএনপি একটি বৃহৎ সংগঠন। দুঃসময়ে যাঁরা দলের পাশে ছিলেন, তাঁরা অবশ্যই ধানের শীষের পক্ষে কাজ করছেন এবং করবেন। পটুয়াখালীতে যেসব কমিটি বিলুপ্ত বা স্থগিত করা হয়েছে, সেখানে পক্ষ-বিপক্ষের বিষয় থাকায় কেন্দ্রীয় বিএনপি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে আমি আশা করি, সবাই মিলেমিশে দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মনোনীত প্রার্থীদের পক্ষে কাজ করবে।’

বিষয়:

কমিটিভিপি নুরুল হক নূরবিএনপিগলাচিপাবরিশাল বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধা জাপা: মহাসচিব বনাম ভাইস চেয়ারম্যান

গাইবান্ধা জাপা: মহাসচিব বনাম ভাইস চেয়ারম্যান

পটুয়াখালী-৩: নুরকে জেতাতে মাঠে কেন্দ্রীয় বিএনপি

পটুয়াখালী-৩: নুরকে জেতাতে মাঠে কেন্দ্রীয় বিএনপি

মৌখিক পরীক্ষার দেড় মাস পরও ফল প্রকাশ হয়নি, হতাশায় পরীক্ষার্থীরা

মৌখিক পরীক্ষার দেড় মাস পরও ফল প্রকাশ হয়নি, হতাশায় পরীক্ষার্থীরা

জাতীয় ইন্টারনেট, নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া আনছে ইরান

জাতীয় ইন্টারনেট, নিজস্ব সোশ্যাল মিডিয়া আনছে ইরান

ইসির শুনানিতে মিন্টু-হাসনাতের বাগ্‌বিতণ্ডা, হট্টগোল

ইসির শুনানিতে মিন্টু-হাসনাতের বাগ্‌বিতণ্ডা, হট্টগোল

সম্পর্কিত

পুলিশ কোনো রাজনৈতিক দলের রক্ষক নয়: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

পুলিশ কোনো রাজনৈতিক দলের রক্ষক নয়: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বিষপানে গৃহবধূর মৃত্যু, হাসপাতালে দেওয়া ভিডিও বার্তায় স্বামী-শাশুড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ

বিষপানে গৃহবধূর মৃত্যু, হাসপাতালে দেওয়া ভিডিও বার্তায় স্বামী-শাশুড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ

লক্ষ্মীপুরে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা, আসামি ৩৮৭

লক্ষ্মীপুরে জামায়াত-বিএনপির সংঘর্ষের ঘটনায় পাল্টাপাল্টি মামলা, আসামি ৩৮৭

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী