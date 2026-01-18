Ajker Patrika

রংপুরে বস্তাবন্দী সেই নারীর লাশের পরিচয় মিলেছে

বদরগঞ্জ (রংপুর) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রংপুরের বদরগঞ্জে তিন দিন আগে উদ্ধার হওয়া বস্তাবন্দী নারীর লাশের পরিচয় মিলেছে। নিহত নারীর নাম মোছা. রিয়া। তিনি একজন পোশাককর্মী বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবার। আজ রোববার দুপুরে পুলিশ তাঁর পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করেছে। এ ঘটনায় নিহত রিয়ার বড় ভাই সবুজ বদরগঞ্জ থানায় হত্যা মামলা করেছেন। তবে ওই মামলায় কারও নাম উল্লেখ করা হয়নি।

নিহত রিয়া ময়মনসিংহ জেলার নান্দাইল থানার বারপাড়া ইন্দারগাতী এলাকার মোকতার আলী হাওলাদারের মেয়ে। জাতীয় পরিচয়পত্র অনুযায়ী তাঁর বর্তমান ঠিকানা ঢাকার দক্ষিণখান উপজেলার দক্ষিণ আজমপুর এলাকায়। রিয়ার জন্ম ১৯৮৮ সালের ১ মার্চ। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় পুলিশ তাঁর পরিচয় শনাক্ত করেছে।

লাশ হস্তান্তরের সময় নিহত রিয়ার বোন তানিয়া বলেন, ‘আমার বাসা আশুলিয়ার বেড়িবাঁধ এলাকায়। আমার বোন গার্মেন্টসে চাকরি করত। সে গাজীপুর চৌরাস্তায় ছিল। রংপুরে আমাদের কেউ নেই। কে বা কারা আমার বোনকে এখানে এনেছে, এটা জানতে চাই এবং হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।’

এর আগে গত বৃহস্পতিবার সকালে বদরগঞ্জ উপজেলার রামনাথপুর ইউনিয়নের ট্যাক্সেরহাট এলাকায় সড়কের পাশে একটি সাদা প্লাস্টিকের বস্তার ভেতর থেকে রিয়ার লাশ উদ্ধার করা হয়। লাশের শরীরে আঘাতের একাধিক চিহ্ন পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তাঁকে শ্বাসরোধ অথবা ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে হত্যা করা হয়েছে। হত্যার পর লাশ বস্তাবন্দী করে সেখানে ফেলে রাখা হয়।

বদরগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান জাহিদ সরকার বলেন, আজ দুপুরে নিহত রিয়ার বড় ভাই সবুজ ও ছোট বোন তানিয়ার উপস্থিতিতে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ঘটনায় অজ্ঞাতনামা আসামিদের শনাক্ত করতে পুলিশি তদন্ত চলছে এবং দ্রুতই অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে।

বিষয়:

বদরগঞ্জনারীরংপুরনারী অধিকাররংপুর বিভাগলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

সম্পর্কিত

রংপুরে বস্তাবন্দী সেই নারীর লাশের পরিচয় মিলেছে

রংপুরে বস্তাবন্দী সেই নারীর লাশের পরিচয় মিলেছে

বেরোবিতে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে দুদক

বেরোবিতে অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে দুদক

২০ বছর পর চট্টগ্রামে আসছেন তারেক রহমান, উৎসবের আমেজ

২০ বছর পর চট্টগ্রামে আসছেন তারেক রহমান, উৎসবের আমেজ

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় বাধা, ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় বাধা, ইউপি চেয়ারম্যান বরখাস্ত