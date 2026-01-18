কর্মী নেবে ইবনে সিনা ট্রাস্ট, কর্মস্থল ঢাকা

Ajker Patrika
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইবনে সিনা ট্রাস্ট। প্রতিষ্ঠানটিতে পারফিউজিস্ট পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: পারফিউজিস্ট।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: নার্সিংয়ে ডিপ্লোমা।

অন্যান্য যোগ্যতা: পারফিউশন প্রযুক্তির উপর কমপক্ষে ১ বছরের প্রশিক্ষণ থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ৩০ বছরের বেশি বয়সী প্রার্থীদের চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হবে।

কর্মস্থল: ঢাকা (ধানমন্ডি)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৬ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

