Ajker Patrika
ভোলা

চরফ্যাশনে ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে ৮৯০ লিটার ডিজেল জব্দ, জরিমানা

চরফ্যাশন (ভোলা) প্রতিনিধি 
জব্দ করা ডিজেল। ছবি: সংগৃহীত

ভোলার চরফ্যাশনে অবৈধভাবে মজুত করে রাখার অভিযোগে ৮৯০ লিটার ডিজেল জব্দ করেছে উপজেলা প্রশাসন। এ সময় মজুতকারীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সোমবার (৬ এপ্রিল) দিবাগত রাত ৯টার দিকে উপজেলার শশীভূষণ থানার অন্তর্গত উত্তর আইচা বাজারের তেল ব্যবসায়ী জয়নাল কেরানির বাড়ি থেকে এই ডিজেল উদ্ধার করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এমাদুল হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও অংশ নেন। অভিযানকালে ৮৯০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়। যা যথাযথ কাগজপত্র ছাড়াই সংরক্ষণ করা হয়েছিল। পরে ওই ব্যবসায়ীকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) এমাদুল হোসেন জানান, অবৈধ জ্বালানি মজুত ও বাজারজাতকরণ রোধে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। একই সঙ্গে স্থানীয় জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার এবং কোনো অনিয়ম চোখে পড়লে প্রশাসনকে অবহিত করার আহ্বান জানান তিনি।

বিষয়:

ভোলাচরফ্যাশনবরিশাল বিভাগডিজেলজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

