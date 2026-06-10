চকরিয়ায় কারারক্ষীর বাড়িতে ডাকাতি, মালপত্র লুট

কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলায় এক কারারক্ষীর বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ সময় সোনার গয়না, নগদ টাকা ও মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায় ডাকাত দল।
গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টার দিকে উপজেলার বরইতলী ইউনিয়নের চাঁদের বাপের পাড়ার ফয়জুল আলমের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। ফয়জুলের বড় ছেলে আব্দুল্লাহ আল মুস্তাহিদ কুমিল্লা জেলা কারাগারে কারারক্ষী হিসেবে কর্মরত আছেন।
ফয়জুল আলম বলেন, গতকাল মঙ্গলবার বাড়িতে মেয়েরা বেড়াতে আসেন। রাতে বিদ্যুৎ ছিল না। রাতের খাবার খাওয়ার পর দরজা খোলা রেখে বাড়ির সবাই গল্পগুজব করছিলেন। এ সময় হঠাৎ দেশীয় অস্ত্র হাতে তিনজন লোক বাড়িতে ঢুকে বলতে শুরু করেন, এখানে ওয়ারেন্টের আসামি ঢুকেছে। কেউ নড়াচড়া করবেন না। পরিবারের সবাইকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ফেলে। বাড়ির বাইরেও ডাকাত দলের লোকজন ছিল। মূলত তারা দেয়াল টপকে বসতভিটায় প্রবেশ করে।
ফয়জুল আলম আরও বলেন, ‘ডাকাত দলের সদস্যরা একে একে প্রতি রুমে তল্লাশির মতো করে আলমারি ও শোকেসের তালা ভেঙে ৩০ হাজার টাকা, ৪ জোড়া কানের দুল ও ৫টি মোবাইল ফোন লুট করে নিয়ে যায়। ডাকাত দলের দুজনের মুখে মুখোশ ছিল, একজনের ছিল না। ডাকাত দলের সদস্যরা বাড়ির সব সদস্যকে ভয়ভীতি দেখায়। অস্ত্র দেখিয়ে সব লুট করে নিয়ে যায়। তারা চলে গেলে বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অবহিত করি। এরপর পুলিশ এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।’
হারবাং পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ পরিদর্শক শওকত হোসেন বলেন, এ ঘটনা শোনার পর একদল পুলিশ ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।
চকরিয়া সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার অভিজিত দাশ বলেন, ‘তিনজন লোক ওই বাড়িতে প্রবেশ করেছে বলে জানতে পেরেছি। তদন্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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