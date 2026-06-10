Ajker Patrika
খুলনা

খুলনায় আম খেয়ে একই পরিবারের ৫ জন অসুস্থ, একজনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, খুলনা 
খুলনায় আম খেয়ে একই পরিবারের ৫ জন অসুস্থ, একজনের মৃত্যু
কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ছবি: সংগৃহীত

বুধবার (১০ জুন) বিকেলে কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়। এ ঘটনায় লতিকা সানা (৫৫) নামের এক নারী মারা গেছেন।

বুধবার (১০ জুন) বিকেলে কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন একই পরিবারের আরও চার সদস্য। তাঁরা হলেন তুলসি সানা (৪২), ইন্দ্রজিৎ সানা (১৪), বিবেকানন্দ সানা (৬০) ও প্রকাশ সানা (৫১)। তাঁদের চিকিৎসা চলছে এবং বর্তমানে তাঁরা শঙ্কামুক্ত বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকেরা।

পরিবার ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, গতকাল মঙ্গলবার (৯ জুন) রাতে পরিবারের ছয় সদস্যের মধ্যে পাঁচজন স্থানীয় হায়াতখালী বাজার থেকে কেনা আম খান।

পরে তাঁরা স্বাভাবিকভাবে ঘুমিয়ে পড়েন। তবে পরদিন আজ বুধবার ভোর থেকে আম খাওয়া পাঁচজনেরই পেটের সমস্যা শুরু হয়। একপর্যায়ে তাঁদের বারবার পাতলা পায়খানা, বমিভাব ও শারীরিক দুর্বলতা দেখা দেয়।

অবস্থার অবনতি হলে আজ বুধবার বিকেলে তাঁদের দ্রুত কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানকার চিকিৎসক লতিকা সানাকে মৃত ঘোষণা করেন। বাকি চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

নিহতের ভাতিজা সাংবাদিক নিতিশ সানা জানান, রাতে বাজার থেকে কেনা আম খাওয়ার পর পরিবারের সদস্যরা স্বাভাবিক ছিলেন। কিন্তু ভোরের দিকে একে একে সবাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। বিশেষ করে লতিকা সানার শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

জানতে চাইলে কয়রা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. সুজিত কুমার বৈদ্য বলেন, ডায়রিয়ায় আক্রান্ত পাঁচজনকে হাসপাতালে আনা হলে একজনকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। অন্য চারজনকে ভর্তি রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। তাঁরা বর্তমানে আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, আমে অতিরিক্ত রাসায়নিক ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে অথবা সংরক্ষণের সময় কোনো বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে এসে ফল দূষিত হতে পারে। তবে প্রকৃত কারণ জানতে নমুনা পরীক্ষা ও তদন্ত প্রয়োজন।

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