Ajker Patrika
নীলফামারী

নীলফামারীতে দেশীয় পাখি বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীর জরিমানা

নীলফামারী প্রতিনিধি
নীলফামারীতে দেশীয় পাখি বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীর জরিমানা
পাখি বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীর জরিমানা । ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর সৈয়দপুরে দেশীয় প্রজাতির পাখি বিক্রির দায়ে এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে প্রশাসন।

আজ বুধবার (১০ জুন) সন্ধ্যা ৭টার দিকে সৈয়দপুর উপজেলার নিয়ামতপুর কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাল এলাকায় পরিচালিত এক অভিযানে এ জরিমানা করা হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাব্বির হোসেনের নেতৃত্বে পরিচালিত অভিযানে ‘পেট অ্যান্ড বার্ড হাউস’ নামের প্রতিষ্ঠান থেকে দেশীয় প্রজাতির তিনটি ময়না ও পাঁচটি টিয়া পাখি উদ্ধার করা হয়।

এ সময় প্রতিষ্ঠানটির মালিক টেকনিক্যাল কলেজপাড়া এলাকার মৃত নুর আলমের ছেলে মো. ইমরান হোসেনকে (২৬) বন্য প্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২-এর সংশ্লিষ্ট ধারায় দুই হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে তাঁকে সাত দিনের বিনা শ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

অভিযানে সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শাহিকুল ইসলাম মুজকুরী, পাখি পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কাজ করা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সেতুবন্ধন যুব উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি মো. আলমগীর হোসেন, সদস্য মুন্না ও এরশাদ আলীসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

উদ্ধার করা পাখিগুলো সৈয়দপুর সামাজিক বনায়ন নার্সারি ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে রংপুর বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হবে। প্রয়োজনীয় পরিচর্যা শেষে সেগুলো প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্ত করা হবে।

এ বিষয়ে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. সাব্বির হোসেন বলেন, ‘পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশীয় পাখি শিকার ও বিক্রি বন্ধ করা অত্যন্ত জরুরি। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। বন্য প্রাণী সংরক্ষণে সবাইকে তথ্য দিয়ে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানাই।’

বিষয়:

পাখিনীলফামারীজরিমানাজেলার খবরসৈয়দপুর
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