Ajker Patrika
ব্যাংক

যমুনা ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 
যমুনা ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা
প্রতীকী ছবি

বেসরকারি যমুনা ব্যাংক পিএলসি জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি ‘ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ক্যাশ)’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। এরই মধ্যে আবেদন নেওয়া শুরু হয়েছে। আবেদন করা যাবে ১৫ জুন পর্যন্ত। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (ক্যাশ)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি পাস।

অভিজ্ঞতা: উল্লেখ নেই। অভিজ্ঞতা ছাড়াও প্রার্থীরা আবেদনের সুযোগ পাবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ (উভয়)।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩২ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো জায়গায়।

বেতন: ব্যাংকের নীতি অনুযায়ী আকর্ষণীয় বেতন প্যাকেজ।

আবেদন প্রক্রিয়া: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখুন এখানে।

আবেদনের শেষ সময়: ১৫ জুন, ২০২৬।

সূত্র: বিডিজবস ডটকম

বিষয়:

নিয়োগচাকরিব্যাংক
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