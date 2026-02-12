Ajker Patrika
ভোলা

ভোলা সদর আসনে আন্দালিভ রহমান পার্থ এগিয়ে

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলা সদর আসনে আন্দালিভ রহমান পার্থ এগিয়ে
আন্দালিভ রহমান পার্থ। ছবি: সংগৃহীত

ভোলা-১ (সদর) আসনের ১১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে ১০০টির প্রাপ্ত ফল অনুযায়ী বিএনপি জোটের প্রার্থী ব্যারিস্টার আন্দালিভ রহমান পার্থ এগিয়ে রয়েছেন। তিনি গরুর গাড়ি প্রতীকে পেয়েছেন ৮৮ হাজার ১৪৪ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িপাল্লা প্রতীকের মো. নজরুল ইসলাম (জামায়াতে ইসলামী) পেয়েছেন ৬৫ হাজার ৩৫৫ ভোট। বাকি ১৪টি কেন্দ্রের ফলাফল প্রকাশিত হলে এই আসনের চূড়ান্ত ফলাফল স্পষ্ট হবে।

বিষয়:

ভোলাবিএনপিবরিশাল বিভাগজেলার খবরত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনভোটের খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

জীবনে কোনো দিন আবার ভোট দিতে পারব কল্পনাও করতে পারিনি: লুৎফুজ্জামান বাবর

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

‘জান্নাতের টিকিট’ বিক্রি চলছে দাবিতে নারীদের কক্ষে প্রবেশ, বিএনপি নেতাকে ২০০০ টাকা জরিমানা

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

ঢাকা-১৪ ও ১৫ আসন: ভোট দিতে না পারার অভিযোগ কয়েকজন ভোটারের

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

বিয়ের সাজে ভোটকেন্দ্রে হাজির বর

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জয়ী হলে সন্ত্রাস–চাঁদাবাজদের হাড্ডি প্রশাসন দিয়ে গুঁড়া করব: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

সম্পর্কিত

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

বগুড়া-৭ আসনে ধানের শীষের মোরশেদ মিলটন বিজয়ী

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

সিলেটে জমিয়তের সভাপতি উবায়দুল্লাহ পরাজিত

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জের তিন আসনেই জামায়াত প্রার্থীরা এগিয়ে

নাটোরের ৪ আসনেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ধানের শীষ

নাটোরের ৪ আসনেই বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে ধানের শীষ