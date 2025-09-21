Ajker Patrika
> সারা দেশ
> ভোলা

ভোলায় চাঁদা না দেওয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা, আহত ৪

ভোলা প্রতিনিধি
ভোলায় চাঁদা না দেওয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভোলায় চাঁদা না দেওয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা। ছবি: আজকের পত্রিকা

১০ লাখ টাকা চাঁদা না দেওয়ায় ভোলার বোরহানউদ্দিনে সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম আকাশ ও তাঁর পরিবারের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় আহত নারীসহ চারজনকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।

আজ রোববার উপজেলার পক্ষিয়া ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ব্যাপারী বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

আহত আকাশ বোরহানউদ্দিনের পক্ষিয়া ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মৃত আবু তাহের মিয়ার ছেলে এবং দৈনিক আজকের পত্রিকার উপজেলা প্রতিনিধি। বাকি আহতরা হলেন মো. রায়হান, খালেদা বেগম ও সায়মা আফরোজ হাবীবা। এদের মধ্যে রায়হানের অবস্থা গুরুতর বলে জানান চিকিৎসকেরা।

আকাশের মা খালেদা বেগম বলেন, ‘দীর্ঘদিন পক্ষিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সোহেল হোসেন শিপন, তার ভাতিজা ছাত্রলীগ নেতা সম্রাট হোসেন সাকিল, সোহরাব হোসেন বাবুল, নিরব হোসেন, তামিম ওরফে লাবিব, মহসীনা বেগম, শরীফ হোসেন নিউটন, লাকি বেগম গং আমাদের কাছ থেকে চাঁদা নিত এবং আমাদের জমি দখল করে ভোগ করত। আমরা কখনো তাদের ক্ষমতার ভয়ে মুখ খুলে কথা বলতে পারিনি।

তিনি বলেন, ‘এর আগে আমার স্বামী যখন জীবিত ছিলেন, তাকেও বারবার আক্রমণ করে হত্যার চেষ্টা করে। তখন আমরা বিচার চেয়েও পাইনি। ৫ আগস্টের পরে আমার কাছে তারা আবার ১০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে আমাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ ও হত্যার হুমকি দেয়।

‘এর ধারাবাহিকতায় আমার ছেলে সাইফুল ইসলাম আকাশকে পরিকল্পিতভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করে। আমার ছোট ছেলে মো. রায়হান ভাইকে বাঁচাতে গেলে তাকে হকিস্টিক, ভেলছা দিয়ে মারধর করে। এতে রায়হান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। তাকে উদ্ধার করতে গেলে আমাকে ও আমার মেয়েকে এলোপাতাড়ি মারধর করে ইজ্জতহানির চেষ্টা করে।’

তবে অভিযোগ অস্বীকার করে সোহেল হোসেন শিপন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমি এলাকায় ছিলাম না। আমি ঘটনার সময় ছিলাম বরিশাল।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার ভাতিজা আকাশ আমাদের জায়গায় রোপণ করা গাছ কেটে রাস্তা করায় আমার ভাইয়েরা বাধা দেয়। তখন সামান্য হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে।’ বড় ধরনের কিছু হয়নি বলেও দাবি করেন তিনি।

এ বিষয় বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে, দ্রুতই অপরাধীদের আইনের আওতায় আনা হবে।’

বিষয়:

বোরহানউদ্দিনবরিশাল বিভাগআহতহামলাজেলার খবরসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় দশকে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

ফরিদপুরের ভাঙ্গা: হাইকোর্টের রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত, তিন মামলা

ফরিদপুরের ভাঙ্গা: হাইকোর্টের রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন স্থগিত, তিন মামলা

ভোলায় চাঁদা না দেওয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা, আহত ৪

ভোলায় চাঁদা না দেওয়ায় সাংবাদিকের ওপর হামলা, আহত ৪

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: তিন আসামিই গ্রেপ্তার

চলন্ত গাড়ি থেকে ছোঁ মেরে হাতব্যাগ ছিনতাই: তিন আসামিই গ্রেপ্তার

ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে ৪ ছাত্র আহত

ফুটবল খেলা নিয়ে সংঘর্ষে ৪ ছাত্র আহত