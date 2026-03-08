ভোলায় চোরাই মালসহ গ্রেপ্তার ২

ভোলার বোরহানউদ্দিনে চোরাই মালসহ সংঘবদ্ধ চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। রোববার (৮ মার্চ) দুপুরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয় বলে জানিয়েছেন বোরহানউদ্দিন থানার ওসি মো. মনিরুজ্জামান।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন মো. ইয়ামিন (১৮) ও মো. সাকিব (১৮)। তাঁদের বাড়ি বোরহানউদ্দিন উপজেলার বিভিন্ন এলাকায়।
গ্রেপ্তারকৃতদের কাছ থেকে বিদেশি মুদ্রা, স্বর্ণালংকার এবং চুরির কাজে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।
বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মো. মনিরুজ্জামান জানান, উদ্ধারকৃত মালামালগুলো বাদী শনাক্ত করেছেন এবং আসামিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। অপরাধমুক্ত সমাজ গড়তে ভোলা জেলা পুলিশ সর্বদা সজাগ ও তৎপর।
একদিকে নাড়ির টান, অন্যদিকে সীমান্তের কাঁটাতার—এই দুইয়ের মাঝে পিষ্ট হয়ে দীর্ঘ আট মাস বাংলাদেশের কারাগারে কাটাতে হলো ভারতীয় নাগরিক ফাল্গুনী রায়কে। নিজের প্রথম স্বামী ও একমাত্র সন্তানের মুখ দেখার আকুলতা নিয়ে বাংলাদেশে এলেও শেষ পর্যন্ত এক বুক হাহাকার নিয়ে ফিরতে হয়েছে তাঁকে। আজ রোববার (৮ মার্চ) সকালে৫ মিনিট আগে
পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া-মানিকগঞ্জের পাটুরিয়া ফেরিঘাট নৌপথে যাত্রী এবং যানবাহন পারাপারের জন্য ১৬টি ফেরি ও ২০টি লঞ্চ চলাচল করবে। এ জন্য সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে স্থানীয় প্রশাসন ও ঘাট কর্তৃপক্ষ।৬ মিনিট আগে
নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় বালুভর্তি গাড়ির চাপায় লিমন মোল্যা নামে সাড়ে তিন বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। নিহত লিমন মোল্যা কালিয়া উপজেলার কালডাঙ্গা গ্রামের ইকরামুল মোল্যার ছেলে। রোববার (৮ মার্চ) বেলা ১১টার দিকে উপজেলার কালডাঙ্গা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১০ মিনিট আগে
‘আমরা ভিসি স্যারকে বলেছিলাম, সবাইকে নিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচন দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি তা করেননি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে গত ৫ মার্চ জামায়াত-শিবিরের নেতৃত্বে সাংবাদিকদের ওপর ন্যক্কারজনক হামলা হয়...২২ মিনিট আগে