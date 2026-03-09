রাজশাহীতে আলাউদ্দিন হত্যার প্রতিবাদে জামায়াতের বিক্ষোভ

রাজশাহীর মোহনপুরে জামায়াত কর্মী মো. আলাউদ্দিন হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। আজ সোমবার নগরীর সাহেববাজার এলাকায় এ বিক্ষোভ ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন দলটির নেতা-কর্মীরা।
সমাবেশে বক্তব্য দেন জামায়াতের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির সংসদ সদস্য অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, নায়েবে আমির অধ্যাপক মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি গোলাম মুর্তুজা, নগর সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন সরকার, ত্রাণ ও পুনর্বাসন সম্পাদক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ, ব্যবসা কল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক সারওয়ার জাহান প্রিন্স প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন নগর জামায়াতের সেক্রেটারি ইমাজ উদ্দিন মণ্ডল।
বক্তারা বলেন, ‘মো. আলাউদ্দিন হত্যার দুদিন হয়ে গেলেও এখনো কোনো আসামি গ্রেপ্তার হয়নি। বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, আসামি গ্রেপ্তারে কোনো ধরনের গড়িমসি বরদাশত করা হবে না।’
বক্তারা আলাউদ্দিনের খুনিদের আগামী সাত দিনের মধ্যে গ্রেপ্তার করা না হলে কঠোর কর্মসূচি দেওয়ার হুঁশিয়ারি দেন।
উল্লেখ্য, ঈদের নামাজের ইমাম নিয়োগকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট বিরোধের জেরে মোহনপুর উপজেলার সাঁকোয়া এলাকায় গত শনিবার রাতে মো. আলাউদ্দিনের ওপর হামলা চালানো হয়।
অভিযোগ রয়েছে, একটি রাজনৈতিক দলের স্থানীয় নেতা মো. ওমর ও রাইসুলের নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি তাঁকে নৃশংসভাবে আক্রমণ করেন। এতে গুরুতর আহত অবস্থায় তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান।
দুদকের মহাপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত–২) মো. মোতাহার হোসেনের আইফোন, মানিব্যাগ ও হাতঘড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদেরকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১২ মিনিট আগে
বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌর এলাকার একটি খাল থেকে অজ্ঞাতনামা (৩৯) এক যুবকের বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যুবকের গলা কাটা, হাত-পাসহ পুরো শরীর প্লাস্টিক এবং বিছানা চাদরে মোড়ানো ছিল।১৬ মিনিট আগে
বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ফুলতলীতে বিজিবি-চোরাকারবারি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে দুজন বিজিবি সদস্য ও একজন চোরাকারবারি। আহত বিজিবি সদস্যরা হলেন শরীফ (৩৪) ও রাজু (৩৫)। আর আহত চোরাকারবারির নাম মোহাম্মদ ইসমাইল প্রকাশ পুতিয়্যা (৪০)। তিনি পার্শ্ববর্তী রামুর কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের ডাক্তারকাটা.....১৭ মিনিট আগে
কক্সবাজারের চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার হালকাকারার মৌলভীরচর এলাকায় মাতামুহুরী নদীতে এই ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে