ভোলায় এইচএসসি পরীক্ষার্থী ও পুলিশের সংঘর্ষ, আহত ১০

ভোলার চরফ্যাশনে এইচএসসি পরীক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করেছে। এ ঘটনায় দুই পুলিশ সদস্যসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন। ঘটনার সময় বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা কেন্দ্রের কয়েকটি শ্রেণিকক্ষে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।
আজ শনিবার সকালে উপজেলার ফাতেমা মতিন মহিলা ডিগ্রি কলেজে এইচএসসি পরীক্ষাকেন্দ্রে নকল করায় বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ ও স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র কঠিন হওয়া এবং পরীক্ষাকেন্দ্রে কর্তব্যরত শিক্ষকদের কঠোর নজরদারির অভিযোগ তোলেন পরীক্ষার্থীরা। নকল করতে না দেওয়ায় একদল পরীক্ষার্থী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তারা পরীক্ষা শেষে দুপুরের দিকে কেন্দ্রের বাইরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং দায়িত্বরত শিক্ষক ও পরীক্ষা-সংশ্লিষ্টদের অবরুদ্ধ করার চেষ্টা চালান। একপর্যায়ে তারা কেন্দ্রে হামলা চালিয়ে কেন্দ্রের কয়েকটি শ্রেণিকক্ষ ভাঙচুর চালান বলে অভিযোগ ওঠে।
পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং কেন্দ্রে দায়িত্বরত শিক্ষক ও পরীক্ষা-সংশ্লিষ্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে এবং টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদের ছত্রভঙ্গ করে।
চরফ্যাশন উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা রুমানা আফরোজ জানান, শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন কঠিন হওয়ায় পরীক্ষা ভালো হয়নি এবং পরীক্ষার হল কড়া করায় শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। পরে পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে কেন্দ্র সুপার ও ওই কলেজের অধ্যক্ষ রুমে ভাঙচুর চালায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ টিআর সেল নিক্ষেপ করে। এ ঘটনায় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে ভোলার সহকারী পুলিশ সুপার (চরফ্যাশন সার্কেল) মো. মেহেদী হাসান শনিবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে আজকের পত্রিকাকে বলেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তিনি বলেন, অভিযোগ পেলে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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