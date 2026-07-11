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রাজধানীর গোড়ানে স্বামীর বাসা থেকে কলেজছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১১ জুলাই ২০২৬, ১০: ৫৬
রাজধানীর গোড়ানে স্বামীর বাসা থেকে কলেজছাত্রীর মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর খিলগাঁওয়ের দক্ষিণ গোড়ান এলাকায় স্বামীর বাসা থেকে সানজিদা আক্তার মারিয়া (১৮) নামে এক শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনার পর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর স্বামীকে থানায় নেওয়া হয়েছে। সানজিদা আক্তার মারিয়া লালমাটিয়া মহিলা কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন।

শুক্রবার (১০ জুলাই) রাত সাড়ে ৮টার দিকে খবর পেয়ে দক্ষিণ গোড়ানের একটি বাসা থেকে মারিয়াকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশ। পরে রাত ১১টা ২০ মিনিটে তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে সানজিদা আক্তার মারিয়াকে মৃত ঘোষণা করেন।

মারিয়া তাঁর বিয়ের পর গত প্রায় আট মাস ধরে খিলগাঁওয়ের দক্ষিণ গোড়ান এলাকায় আলিয়া মাদ্রাসা স্কুলসংলগ্ন একটি ভাড়া বাসায় স্বামী সাইফুলের সঙ্গে বসবাস করছিলেন। মারিয়ার বাবার নাম মো. মহসিন। নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার হাতকান্দা নয়াপাড়া গ্রামে তাঁদের বাড়ি।

মারিয়ার ভাই মো. চান মিয়া জানান, শুক্রবার সন্ধ্যার পর থেকে মারিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। পরে মারিয়ার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বাসায় গিয়ে খোঁজ নিতে বলেন। সেখানে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা রান্নাঘরের পাশের বারান্দায় মারিয়াকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। এ সময় তাঁর গলায় একটি দাগ দেখতে পান তাঁরা। পরে জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করলে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য মারিয়ার স্বামী সাইফুলকে খিলগাঁও থানায় হেফাজতে রাখা হয়েছে।

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের পরিদর্শক মো. ফারুক জানান, মারিয়ার মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন ও তদন্তের পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাবে।

বিষয়:

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